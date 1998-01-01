Рынок онлайн-бронирований продолжит расти на 20–30% в год

Шестая международная конференция Online Travel 3.0 соберет на этой неделе в Москве более 350 профессионалов рынка онлайн-тревел

На этой неделе стартует 6-я Международная конференция Online Travel 3.0, которая пройдет 24 и 25 октября в отеле «Ренессанс Москва Монарх Центр».

Ключевые игроки рынка, а также их коллеги из страхового, финансового и IT-сегментов соберутся на одной площадке, обсудят последние тенденции в отрасли, разберут актуальные кейсы и поделятся новостями, аналитикой и своими прогнозами развития туристической индустрии.

За два дня конференции более 50 профессионалов примут участие в дискуссиях и выступят с презентациями.

Игрокам рынка приходится адаптироваться к стремительно меняющемуся ландшафту отрасли, который формируется не только под воздействием политических и экономических факторов, но и переживает период колоссальных перемен во взаимодействии с прямым потребителем. Несмотря на тревожную атмосферу и рост недоверия со стороны путешественников, число туристических фирм в России продолжает стабильно расти.

По данным Ростуризма, на конец 2017 года в стране работало в целом на 9,6% больше турфирм, чем в 2016. Количество туроператоров после резкого падения в 2015 году на протяжении последних двух лет показывает рост, который составил порядка 30% на конец 2017 года.

Андрей Осинцев, генеральный директор «Связной Трэвел», отмечает, что «рынок тревел-услуг претерпевает всё новые изменения и консолидации. Санкции, непростая ситуация у крупных компаний и ослабление рубля вызвали реакцию со стороны всех участников рынка, что привело к существенным последствиям и задало определённые тренды. Вырос спрос на такие страны, как Грузия, Турция, Армения и Азербайджан, в связи с тем, что такие путешествия обходятся дешевле, чем отправиться, например, в страны Евросоюза. Увеличился спрос на самостоятельные бронирования отелей, что не в пользу туроператоров, которые предлагают пакетные туры.

Хочу отметить, что в тревел-сегменте продолжают развиваться технологии. Например, развивается NDC, авиакомпании работают над снижением стоимости перевозки за счет введения платных услуг, а прошедший в России Чемпионат мира по футболу привлек большой поток туристов и показал нашу страну как привлекательное направление для туризма».

Путешествия становятся легче, доступнее и удобнее – взрывной рост интернет-технологий и сервисов меняет конъюнктуру рынка. Увеличивается число путешественников, которые самостоятельно планируют свои поездки.

«Рынок онлайн-бронирований растёт на 20–30 процентов в год, не сбавляя темпов. За десять лет мы увидели радикальную трансформацию пользовательских привычек. Скажем, мобильный трафик довольно быстро вырос с 23% до 55%. Понимая изменяющиеся потребности потребителей, меняемся и мы. Одна из последних инноваций – сервис быстрых покупок на Aviasales, через который пользователи могут забронировать билеты «Аэрофлота» и Kiwi.com, оставаясь в интерфейсе метапоиска. На конференции Online Travel 3.0 мы расскажем о своём опыте реализации сервиса», – отмечает Ярослав Котышов, VP Revenue Management, Aviasales.

Одна из ключевых тем, которая волнует отрасль, – какие технологические инструменты и стратегии стоит применять для привлечения новых клиентов, повышениях их лояльности и завоевания новых рынков.

Отдельные дискуссии будут посвящены темам NDC, метабукинга и виртуального интерлайна, новым финансовым продуктам и платежным решениям для тревел-индустрии, бизнес-поездкам и мобильным технологиям, влиянию эмоций на выбор направления для путешествий.

«Появление новых технологий и стратегий работы, развитие каналов дистрибуции, а также рост требований потребителей окажут влияние на все мировые рынки, включая Россию. Конференция Online Travel была и остается фантастической платформой для взаимодействия, где представители агентств, авиакомпаний и отраслевых властей могут обсудить актуальные вопросы отрасли и поделиться мнениями. Именно такая атмосфера прозрачности и способствует развитию инноваций и эффективному взаимодействию в рамках тревел-индустрии», – рассказывает Жан-Поль Эфитит, директор по предложениям для ОТА и метаканалов компании Travelport.

За шесть лет существования конференция Online Travel стала главным событием в отрасли. Мероприятие традиционно собирает ведущих игроков рынка онлайн-тревел, включая российские и зарубежные онлайн-тревел-агентства, метапоисковые системы, GDS, авиакомпании, а также тревел-стартапы.

В этом году Online Travel 3.0 посетят порядка трехсот участников, среди которых Aviasales, Amadeus, Biletix.ru, IATA, KupiBilet, Kiwi.com, Level.Travel, OnlineTours, PAC Group, S7 Airlines, Skyscanner, Travelport, Ostrovok.ru, «АльфаСтрахование», «Аэрофлот – российские авиалинии», «Связной Трэвел», Туту.ру, Яндекс.Путешествия и другие.

/TOURBUS.RU