Новости Начало чартерных полетов в Египет: туроператоры настроены более оптимистично, чем туристы Туроператоры и их клиенты обсуждают перспективы открытия чартерных программ на египетские курорты после успешных переговоров президентов двух стран

Первые чартеры будут готовы полететь на курорты Египта уже через две недели после того, как российские власти дадут соответствующее разрешение. При этом турпоток в Египет сможет достичь в ближайшем зимнем сезоне 50% от докризисного уровня в случае открытия чартеров на курорты, сообщили сегодня в Ассоциации туроператоров России (АТОР). Напомним, что оптимизм туроператоров относительно возможного скорого открытия курортных египетских направлений связан с тем, что на минувшей неделе президенты России и Египта Владимир Путин и Абдул Фаттах ас-Сиси 17 октября обсудили в Сочи возобновление чартерного сообщения с курортами Хургада и Шарм-эль-Шейх. По итогам встречи г-н Путин сообщил журналистам, что "египетские друзья делают все необходимое для того, чтобы повысить уровень безопасности". Он также заявил о стремлении в ближайшее время возобновить чартерные перевозки по этим маршрутам. В АТОР отметили, что в отсутствие Египта топ популярных зимних направлений у российских туристов составляют страны Юго-Восточной Азии, Карибского бассейна, ОАЭ и Индия. Таиланд в прошлом году посетили 1,34 млн россиян, Вьетнам – 575 тыс., Дубай – 530 тыс., Доминикану – 240 тыс. При этом турпоток в Египет до закрытия направления был около 3 млн человек в год. «В случае открытия чартеров, в Египет перейдет поток с этих стран. Также сыграет отложенный спрос – многие туристы не ездили отдыхать на пляж зимой с момента закрытия направления и хотят отдыхать только в Египте, который они помнят по демократичным ценам», — сообщили в ассоциации. Стоимость отдыха в Египте, по мнению туроператоров, останется на уровне 2014 года – но в валюте, а не в рублях. На цене скажется подорожание авиатоплива на 40% в этом году, а также ослабление рубля. Тем не менее, туры в Египет после открытия чартерных рейсов останутся максимально доступными среди всех массовых пляжных направлений зимы. Как отметили в АТОР, недостатка самолетов для Египта также не будет. «За последние два года российские чартерные авиакомпании нарастили свой флот на 20-100%. Новые самолеты появились в парках AZUR air, Nordwind, IFly. Высвободить самолеты под зимние египетские программы не составит труда», — рассказали в ассоциации. В АТОР добавили, что ожидание Египта может сказаться на продажах зимних туров по другим направлениям в этом сезоне: туристы могут отложить бронирование в надежде, что «Египет вот-вот откроют». «Такое затягивание непродуктивно: если сейчас еще можно выгодно купить туры по зимним пляжным направлениям со скидкой раннего бронирования, то дата возобновления чартеров в Египет пока что весьма расплывчата, открытие может растянуться и на месяцы. Поэтому думать о Египте стоит тогда, когда правительство наконец назовет дату первых чартеров», — заключили в ассоциации. На этом фоне в компании OneTwoTrip нам сообщили, что провели опрос пользователей сервиса и узнали, ждут ли они туров в Египет и верят ли, что чартеры будут запущены в ближайшее время. Оказалось, что большинство опрошенных туристов настроены пессимистично. 47% считают, что чартеры будут запущены только в 2019 году. 8% полагают, что восстановление авиасообщения займет еще больше времени. Оптимистами оказались 45% респондентов: они сказали, что верят в начало продажи туров в Египет до конца текущего года. Также в компании узнали у путешественников их планы на отдых в зимние месяцы. 58% опрошенных ответили, что зимой поедут отдыхать на море, при этом только 20% из них уже забронировали билеты и проживание либо купили тур. Что касается бюджетов на пляжный отдых зимой, то 21% опрошенных не готовы потратить на недельный отпуск больше 20 тысяч рублей на человека, бюджет 32% респондентов не превышает 30 тысяч рублей, еще 25% готовы заплатить до 40 тысяч. Интересно и то, что 53% из тех путешественников, которые ответили, что не планируют отдыхать на море предстоящей зимой, могут изменить свои планы в случае возобновления чартерных рейсов в Египет. /TOURBUS.RU

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