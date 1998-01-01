Наши туристы хотят лететь в Финляндию, а не ехать

По данным Пограничной охраны Финляндии, в течение первых девяти месяцев 2018 года пассажиропоток на границе между Россией и Финляндией сократился, по сравнению с тем же периодом 2017-го, на 1,4%. При этом до былого количества пересечений границы по земле еще далеко: отставание от показателей пикового 2013 года составляет около 30%, - сообщает наш корреспондент в Северной столице.

По оценке финской стороны, едва заметный рост пассажиропотока наблюдается на железнодорожном пункте пропуска «Вайниккала» (через него в Хельсинки следуют поезда «Аллегро» и «Лев Толстой»), и также на Международном автомобильном пункте пропуска (МАПП) «Нуйямаа»: на них зафиксировано увеличение количества пересечений границы россиянами в пределах 0,6-0,7%.

А вот на пунктах перехода границы в Республике Карелия наблюдается явный минус: согласно статистике, «Куусамо» и «Ниирала» в Карелии потеряли 9% и 6% соответственно от уровня турпотока прошлого года.

Что касается воздушного сообщения между странами, здесь дела обстоят куда лучше. В частности, между российской и финской столицами в настоящее время полеты осуществляют «Аэрофлот» и Finnair (три раза в день), а маршрут из Петербурга в Хельсинки обслуживает Finnair, который в 2017-м увеличил количество рейсов с 14 до 20 в неделю, а в этом году поставил на него и более вместительный самолёт.

Как пояснила Мария Ануфриева, глава представительства Finnair в России, «в 2018 году авиакомпания, руководствуясь растущим спросом со стороны россиян, значительно увеличила количество кресел на маршрутах из Хельсинки в Москву и Петербург, и в результате пропорционально вырос пассажиропоток на наших рейсах из России».

«Спрос на рейсы Finnair из России стабильно высок как у тех пассажиров, которые отправляются с деловыми или туристическими целями непосредственно в города Финляндии, так и у тех, кто рассматривает Хельсинки как удобный пересадочный пункт для путешествий в Европу, Азию и Северную Америку», – констатирует она.

По ее словам, в этом году 12,5% из числа всех пассажиров, вылетающих рейсами Finnair из России, выбирают Финляндию как конечный пункт назначения, а самые популярные у россиян города в стране – Хельсинки, Киттиля, Рованиеми, Куусамо, Каяни, Оулу и Ивало.

При этом, по сравнению с 2017 годом, пассажиропоток из России непосредственно в Финляндию вырос на 7,4%: большинство российских пассажиров прибывает в Хельсинки из Москвы, а далее по убыванию, с заметным отрывом, идут Петербург, Екатеринбург, Казань и Самара.

Популярности авиапутешествий в Финляндию придает и тот факт, что находящийся в Хельсинки аэропорт Вантаа активно развивает маршрутную сеть и часто используется россиянами в качестве хаба. В частности, в 2017 году из Хельсинки можно было напрямую улететь по 145 направлениям, а в этом к ним добавились еще несколько интересных для россиян. Например, в зимнем расписании 2018/2019 гг. Finnair появятся дополнительные рейсы из Хельсинки в Аланью и Лиссабон, а весной 2019-го перевозчик организует новый рейс в Лос-Анджелес.

Если учесть, что из Петербурга до сих пор прямых рейсов в США нет, а Лос-Анджелес для Finnair станет уже пятым североамериканским направлением (наряду с Нью-Йорком, Чикаго, Сан-Франциско и Майами), интерес к использованию Хельсинки в качестве хаба для многих россиян понятен: из его аэропорта можно улететь по направлениям (причем не только по этим), которые в городе на Неве не представлены вовсе.

Росту популярности главного финского аэропорта способствует и то, что добраться до него из Петербурга очень просто. Пассажиры скоростного поезда «Аллегро», например, могут бесплатно доехать до него, пересев на пригородный электропоезд, а клиенты автобусного перевозчика Lux Express и вовсе попадают туда напрямую: некоторое время назад он специально изменил маршрут в Хельсинки, сделав «крюк» в Вантаа.

/TOURBUS.RU