Новости Кения будет развивать новые виды туризма и ждет прямых рейсов в Россию В рамках прошедшей в Найроби турвыставки KTE-2018 глава Всемирной туристской организации и министр туризма Кении рассказали нашему порталу об основных тенденциях и проблемах развития туризма в Восточной Африке

Восьмая Международная Кенийская туристическая выставка (Magical Kenya Travel Expo/ KTE) прошла в этом месяце в Найроби. Местом ее проведения был выбран престижный Международный конгресс-центр Кеньятта, чье 28-этажное здание является символом кенийской столицы. Число участников и гостей этой выставки, направленной на увеличение интереса профессионалов туризма к восточноафриканской стране, растет от года к году. Так, в этом году в выставке участвовали 185 кенийских экспонентов (отели, транспортные компании, принимающие операторы, сафари-парки, курортные комплексы), что на 45 компаний больше чем в прошлом году. Для переговоров с ними в Найроби прибыло 150 профессиональных покупателей (в прошлом году- 132), которые провели 5,5 тыс. деловых встреч, что почти на две тыс. больше, чем год назад. Показателем высокого статуса выставки стало и то, что в этом году в ее работе впервые принял участие недавно приступивший к работе новый глава Всемирной туристской организации (UNWTO) Зураб Пололикашвили. В эксклюзивном интервью нашему порталу г-н Пололикашвили отметил, что «главная цель этой выставки, как и ряда других крупных туристических форумов, проходящих на континенте – развеять мифы и опасения относительно путешествий в Африку. Необходимо показать, что Африка – это не только опасные эпидемии и терроризм, о чем мы много слышим благодаря СМИ, но и огромное разнообразие пейзажей, культур, традиций. Если говорить о том, на что следует обратить внимание африканским странам при развитии туристической сферы, то это, прежде всего, транспортная инфраструктура. Сегодня прилететь в Кению из соседнего Судана, к примеру, в два раза дороже, чем из Нью-Йорка! Надежных авиакомпаний-лоукостеров на континенте практически нет, и это делает очень сложным посещение в рамках одной поездки нескольких соседних стран. Второе – я бы обратил внимание на развитие гастрономического туризма. Этот вид туризма во все мире сейчас стремительно развивается, а на африканском континенте есть очень интересные и необычные национальные кухни. При этом, конечно, нужно, чтобы продукты всегда были свежими, а блюда – безупречно приготовленными. Наконец, культурное наследие африканских стран – здесь также есть, что показать. Ведь культура местных народов намного глубже и интереснее, чем предназначенные для туристов представления с традиционными танцами. Но для всего этого нужны, конечно, финансовые вложения в туротрасль, а их пока что очень мало. В этой связи мы сейчас плотно работаем со Всемирным Банком развития для привлечения новых крупных инвестиций в африканскую туриндустрию». В свою очередь министр туризма и охраны дикой природы Кении г-н Наджиб Балалла в беседе с нашим корреспондентом рассказал, что «туристический сектор Кении показывает значительный рост в последние годы. Так в минувшем году страну посетило 1,4 млн иностранных гостей – на 100 тыс. больше чем, годом ранее. Конечно, визитной карточкой страны остаются наши сафари-парки – из всех стран Восточной Африки у нас лучше всего развита система сафари – туров с внутренними перелетами между парками, шикарными отелями-лонжами в саванне, позволяющими наблюдать «большую пятерку» африканских животных в их естественной среде обитания. Но кроме того, мы активно развиваем и другие виды туризма – пляжный, свадебный, MICE, гольф-туры и т.д. Среди наших совсем новых направлений – медицинский, агротуризм (посещение плантаций чая и сахарного тростника), наблюдение за птицами и гастрономия – от обеда на берегу океана до ужина в саванне под звездами». Активно развивается и гостиничная сеть страны – за последние несколько лет в Кению пришли такие международные бренды, как Park Inn by Radisson, Four Points By Sheraton, Lazizi Premiere и Double Tree by Hilton. В течение ближайших пяти лет в стране появятся еще 13 крупных международных гостиничных комплекса на 2600 номеров, и таким образом общее число номеров высокого класса вырастет в стране с 19,1 до 21,7 тысяч. Одним из важных событий для развития туристического сектора страны г-н министр назвал намеченное на 28 октября начало прямых рейсов между Найроби и Нью-Йорком. Kenya Airways станет первой авиакомпанией, которая начнет совершать беспосадочный 15-часовой перелет между Восточной Африкой и крупнейшим городом США. Уже сейчас Кению ежегодно посещает около 110 тыс. американских туристов, а с появлением прямого рейса их число должно заметно вырасти. Г-н Балалла также отметил, что на сегодня туристический сектор остается одним из важнейших для экономики Кении. Он составляет 13,5% от ВВП страны , и благодаря ему около 10% кенийцев занято в сфере туризма, а это около полумиллиона рабочих мест. «Сочетание новых гостиниц, большего числа рейсов в Кению, активного экономического роста, низкой инфляции и, самое главное, большей безопасности должно способствовать росту нашего туристического сектора. В это связи мы очень заинтересованы в развитии новых рынков, к которым мы прежде всего относим Индию и Россию, с которой, я надеюсь, мы сможем наладить в ближайшем будущем прямое авиасообщение», – заключил г-н министр. /TOURBUS.RU Фоторепортаж о пресс-туре в Кению в рамках выставки Magical Kenya Travel Expo

Теги: Назад к списку новостей

Поиск по новостям По дате: По месяцу и году: Выберите месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Выберите год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 По тексту:



Подписка