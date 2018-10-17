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Клиенты одного из юрлиц «РоссТура» не получат компенсаций от страховщика/ Авиакомпания S7 отказалась от идеи летать из Москвы в Гомель/ Задержки и очереди в аэропорту Брюсселя ожидаются на выходных из-за масштабной забастовки

Клиенты одного из юрлиц «РоссТура» не получат компенсаций от страховщика

Клиенты одного из юридических лиц туроператора «РоссТур», ООО «Туроператор Р-Тур», не получат компенсаций за аннулированные туры, так как договор страхования ответственности этой компании не действует, сообщили в страховой компании ERV.

ООО «Туроператор Р-Тур» в среду объявило о прекращении туроператорской деятельности по причине невозможности исполнения туроператором всех обязательств по договорам о реализации туристского продукта. Приказом Ростуризма компания была исключена из единого федерального реестра туроператоров.

«На момент официального объявления о прекращении туроператорской деятельности по причине невозможности исполнения туроператором всех обязательств по договорам о реализации туристского продукта договор страхования гражданской ответственности за неисполнение обязательств по договору о реализации туристского продукта, заключенный между ООО «Туроператор Р-Тур» и АО «ЕРВ Туристическое Страхование», расторгнут по письменному заявлению ООО «Туроператор Р-Тур» и не действует на 17.10.2018 — дату исключения компании из единого федерального реестра туроператоров», — сообщили в ERV.

Ранее глава «РоссТура» Александр Недополз заявлял, что ответственность каждого из трех юридических лиц, работающих под брендом «РоссТур», застрахована в ERV на 50 млн рублей.

Авиакомпания S7 отказалась от идеи летать из Москвы в Гомель

S7 Airlines отказалась от допуска к регулярным рейсам Москва — Гомель, свидетельствуют материалы Росавиации.

Полеты между Москвой и Гомелем — вторым по численности населения городом Белоруссии — S7 начала 1 июня. До этого авиасообщения между городами не было. Рейсы S7 выполнялись три раза в неделю на самолетах Embraer.

Согласно материалам Росавиации, компания самостоятельно отозвала допуск, позволявший ей совершать до семи полетов в неделю. На сайте S7 информации о рейсах в Гомель сейчас нет.

Ранее начать полеты по этому маршруту хотела другая российская авиакомпания — "Победа" (входит в группу "Аэрофлот"). Перевозчик получил соответствующие разрешения как от Росавиации, так и со стороны авиавластей Белоруссии, но рейс в результате так и не открыл. О причинах отказа от гомельского направления компания не сообщала.

Задержки и очереди в аэропорту Брюсселя ожидаются на выходных из-за масштабной забастовки

Задержки и очереди при прохождении таможенного контроля в международном аэропорту Брюсселя ожидаются с 19 по 21 октября из-за забастовки сотрудников, сообщает ситуационно-кризисный центр (ДСКЦ) МИД РФ.

«Бельгия – 19-21 октября – забастовка сотрудников таможенной службы международного аэропорта Брюсселя (BRU). Задержки и очереди при прохождении таможенного контроля, возможны изменения в расписании рейсов», — говорится в сообщении ДСКЦ в Twitter.

Аэропорт Брюсселя расположен в городе Завентем, в 11 км к северо-востоку от бельгийской столицы и признан 21-м в Европе по количеству обслуживаемых пассажиров.

Аэропорт является хабом для авиакомпаний Abelag Aviation, Brussels Airlines, Ryanair и других.

/TOURBUS.RU



