Новости «Возвращение» курортного Египта может начаться с регулярных рейсов в Хургаду На фоне новых заявлений Владимира Путина о сроках возобновления чартерного авиасообщения с Египтом, эксперты прогнозируют развитие событий по «турецкому» сценарию

Вчера президент Путин, выступая на Валдайском форуме в Сочи, подтвердил, что возобновление полетов чартеров на курорты Египта остается «в повестке дня», - сообщают официальные СМИ. «Тема безопасности пока не закрыта. Как вы знаете, мы возобновили полеты между Москвой и Каиром. На повестке дня открытие чартеров в Шарм-эль-Шейх и Хургаду. Мы обсуждали этот вопрос с президентом Ас-Сиси, и думаю, что в ближайшее время эти маршруты могут быть открыты. Но наши специалисты Минтранса, специальных служб, которые занимаются обеспечением безопасности, вместе с египетскими коллегами должны еще немного поработать. Мы знаем, что они должны делать, в какие сроки. Сейчас не буду забегать вперед, надеюсь, это произойдет в ближайшее время», – приводит слова г-на Путина сайт Кремля. Источники АТОР, близкие к авиационной отрасли, между тем сообщают, что пока точных сроков визита российских экспертов по авиабезопасности в аэропорты на Красном море нет. «Возможно, российская инспекция пройдет уже в ближайшие несколько недель. Затем специалистам потребуется какое-то время на подготовку отчета, который будет рассмотрен правительством. И это если у наших специалистов не будет никаких замечаний. Если они будут, то как быстро египтяне их исправят, это вопрос. Если все будет хорошо, то, как только будет соответствующий указ президента, пройдет около месяца до вылета первого рейса, потому что туроператорам нужно будет продать эти кресла и в целом развернуть свои программы по Египту, заручившись поддержкой египетских партнеров», – отметил эксперт, которого АТОР не называет. Принимая во внимание международную ситуацию, а также опыт возвращения чартеров в Турцию, велика вероятность, что первыми на египетские курорты, и скорее всего в Хургаду, полетят не чартерные, а регулярные рейсы, добавил еще один неназванный источник. «Во-первых, такая процедура уже была отработана по Турции в 2016 году, когда сначала были разрешены регулярные рейсы в Анталью, а уже после них, когда у российской стороны не осталось вопросов по авиабезопасности, спустя 2,5 месяца допустили и чартеры. Так и в случае с Египтом - массово и сразу чартеры не полетят. Возможные шестьсот завозных рейсов в месяц – это слишком большой трафик для начала – всем надо успеть подготовиться. Поэтому возвращение туристической перевозки будет отработано на меньшем потоке, на регулярных рейсах. И только после этого, в срок от 2 до 6 месяцев, вероятно постепенное восстановление чартерного авиасообщения», – заявил он. По данным АТОР, в настоящее время допуски на регулярные рейсы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх есть у авиакомпаний «Аэрофлот» и «Россия». В зимнее расписание 2015/2016 «Аэрофлот» в конце октября 2015 года начал выполнение ежедневных регулярных рейсов на эти курорты, однако затем из-за трагедии в небе над Синаем все авиасообщение с Египтом было приостановлено. «Вариант с началом полетов в Хургаду более приоритетен, говорят эксперты, так как этот аэропорт считается более оснащенным, а главное, он территориально более отдален от Синая. У аэропорта Шарм-эль-Шейха более сложная ситуация. Сюда неохотно летят. До сих пор полеты не возобновили британцы, только совсем недавно вернулись рейсы из Италии. Вопросов по этой воздушной гавани больше», – сообщили источники АТОР. По мнению большинства экспертов, при оптимистичном сценарии пробные, и скорее всего регулярные, рейсы на курорты Египта могут полететь уже в декабре 2018 года. Многое будет зависеть от сроков начала и готовности результатов финальных проверок, говорят источники. Хотя из 17 пунктов российской стороны (включавших отдельные терминалы для россиян и присутствие российских специалистов на предполетном контроле) в свое время Египет выполнил только три, обещание президента о скором старте чартеров на встрече двух лидеров может и смягчить российские условия. С этим предположением согласна и Лариса Аханова, директор PR-департамента TEZ Tour, отметившая в беседе с нами: «Вариантов масса - вполне возможен и турецкий сценарий, когда направление открыли внезапно, за несколько часов, одним указом. Рынку очень сложно без полноценных полетных зимних программ в Египет. Все компромиссы с введением в продуктовую линейку новых экзотических стран и т.д. не могут заменить Египет. На зимние программы возможное «открытие Египта» при этом отрицательно не повлияет и, наоборот, даже пойдет на пользу ряду направлений, куда выставлена избыточная перевозка и низкобюджетные предложения». /TOURBUS.RU

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