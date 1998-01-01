Новости MSC Cruises получит четыре лайнера класса «ультра-люкс» за два миллиарда евро Новые круизные суда на пятьсот кают каждый станут воплощением новой концепции MSC Cruises «лайнер на лайнере»

Как стало известно нашему порталу, вчера компании MSC Cruises и Fincantieri объявили о подписании протокола о договоренности на строительство четырех судов класса «ультра-люкс». Общая стоимость проекта составит более двух миллиардов евро. Первый лайнер увидит свет весной 2023 года. Регистровый тоннаж каждого судна вместимостью 500 кают составит 64 тыс. тонн. Суда будут поступать в эксплуатацию с периодичностью одно в год в течение следующих трех лет. Это будут высокотехнологичные суда – каждый лайнер будет оснащен новейшими природоохранными технологиями и сможет похвастаться инновационной конструкцией, а также всевозможными ультрасовременными опциями для комфортного пребывания гостей на борту. По словам Пьерфранческо Ваго, председателя совета директоров MSC Cruises, «наша концепция роскошного круизного отдыха «лайнер на лайнере» пользуется огромным успехом. По просьбе наших гостей мы входим в сегмент «ультра-люкс», который представляет собой естественную эволюцию MSC Yacht Club. Благодаря небольшому размеру новые суда смогут побаловать своих пассажиров уникальными маршрутами, при этом обслуживание гостей выйдет на принципиально новый уровень – например, в распоряжении наших гостей будут услуги дворецкого MSC Yacht Club, 24 часа в сутки 7 дней в неделю». «Я рад продолжению сотрудничества с компанией Fincantieri, которое стало возможным благодаря новому заказу. Лайнеры титулованного класса Seaside и Seaside-Evo уже признаны передовыми революционными судами. Сейчас мы представляем суда нового поколения, которые станут законодателями новых стандартов роскоши в море, олицетворением качества и высочайших стандартов, которые прочно ассоциируются с заявлением “сделано в Италии”, – заявил г-н Ваго. Джузеппе Боно, генеральный директор Fincantieri, сказал: «Мы гордимся тем, что сегодня два великолепных, известных всему миру бренда – итальянский бренд и бренд с итальянским наследием –– объявили о важной программе строительства. Мы очень рады заявлению компании MSC Cruisesо о том, что в результате нашего проекта появится новое поколение высокотехнологичных современных судов класса «люкс», обеспечивающих безопасность и высочайший уровень комфорта пассажиров. С учетом этого проекта в портфеле заказов Fincantieri будет насчитываться 53 круизных судна, что свидетельствует о лидирующем положении компании в секторе строительства круизных судов». Анжело Капурро, исполнительный директор MSC Cruises, прокомментировал новость: «Вхождение в сегмент «ультра-люкс» – невероятно привлекательная опция. В дополнение к привилегиям MSC Yacht Club, с 2023 года в распоряжении наших российских гостей будет еще больший выбор возможностей, которые предлагает круизный отдых категории «пять звезд» в высшем сегменте рынка. Отдых на будущих судах категории «ультра-люкс» будет максимально приближен к отдыху на частной яхте». Отметим, что MSC Cruises – самая крупная частная круизная компания, лидер на европейском и южноамериканском рынках, а также в Южной Африке и Персидском заливе. С учетом нового заказа MSC Cruises будет владельцем восьми судов, построенных в Италии на судоверфи Fincantieri. На сегодняшний день инвестиционный план компании MSC Cruises является беспрецедентным в круизной индустрии. Строительство 17 новых судов завершится к 2027 году; общий бюджет проекта составит 13,6 миллиарда евро. Три судна –MSC Meraviglia, MSC Seaside и MSC Seaview – были спущены на воду в период с июня 2017 года. Еще два – MSC Bellissima и MSC Grandiosa – увидят свет в феврале и октябре 2019 года соответственно. Все пять судов станут воплощением концепции MSC Cruises «лайнер на лайнере» – новое поколение закрытого клуба MSC Yacht Club, который предлагает своим гостям фешенебельный круизный отдых. /TOURBUS.RU Еще больше новостей круизного рынка в России и мире

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