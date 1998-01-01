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«Интурист» представил новую концепцию развития событийного туризма

В рамках Всероссийского Дня MICE старейший отечественный туроператор рассказал о создании уникальных мероприятий в регионах и развитии в рамках компании конгрессно-выставочной деятельности

В рамках прошедшего на минувшей неделе в столице Первого Всероссийского MICE дня туроператор «Интурист» представил концепцию развития событийного туризма в 2018-2019 гг. в России. В планах компании – создание уникальных мероприятий в регионах, развитие конгрессно-выставочной деятельности, проведение маркетинговых экспедиций по новым маршрутам.

В ходе пленарной сессии эксперты подчеркнули, что развитие MICE-индустрии дает серьезный толчок к повышению конкурентоспособности регионального турпродукта, продвижению российских регионов на международном рынке туруслуг, в результате чего необходимо уделить особое внимание развитию MICE-индустрии в субъектах РФ.

Представитель туроператора «Интурист», как и организатор мероприятия ГК «Конкорд», отметил необходимость развития региональной логистики, инфраструктуры в сфере делового туризма, информационного продвижения привлекательности регионов, а также ряд сдерживающих факторов при реализации конгрессно-выставочных и событийных мероприятий.

В рамках конференции состоялась тематическая дискуссия «Регионы России как МICE направления», где компания «Интурист» представила концепцию развития событийного туризма в 2018-2019 гг. в России, показав на конкретных бизнес-кейсах варианты продвижения региональных проектов, вызвав особый интерес со стороны ведущих игроков отрасли.

На практической сессии «Современные креативные технологии MICE-индустрии» туроператор «Интурист» предложил инновационные варианты эффективных IT-технологий в деловом туризме, а также с участниками встречи обсудил современные маркетинговые технологии продвижения на рынке MICE, инструменты комплексного информационного освещения привлекательности и MICE-потенциала регионов и др.

Несмотря на то, что туроператор «Интурист» является одной из старейших отечественных туристических компаний, лидером на рынке въездного и выездного туризма, направление делового и корпоративного туризма стало активно развиваться в компании в течение последних нескольких лет.

Сегодня туроператор «Интурист» успешно сотрудничает с крупнейшими компаниями и корпорациями, обеспечивая полный спектр командировочного сопровождения, участвует в тендерах на обслуживание специализированных международных мероприятий в двух столицах и регионах России, организует обслуживание и культурную программу для групп иностранных гостей, прибывающих в нашу страну в рамках международных конгрессно-выставочных мероприятий, музыкальных фестивалей и спортивных соревнований.

В 2018 году туроператор «Интурист» принял участие в организации и проведении ряда культурных фестивалей и исторических реконструкций в Ярославской, Владимирской и Орловской областях, в том числе туроператором были привлечены иностранные группы и организовано освещение в средствах массовой информации одного из ярчайших гастрономических событий Владимирской области - «Медовуха-фест».

Именно с развитием событийного туризма и успешным сотрудничеством с министерствами по туризму, комитетами и конгресс-бюро в российских регионах в компании связывают успешное развитие MICE-направления и популяризацию внутреннего и въездного делового туризма в российских регионах.

/TOURBUS.RU