На Северо-Западе появились новые железнодорожные маршруты для туристов

Добраться до Великого Новгорода, Пскова и Выборга по железной дороге стало намного проще

«Появление прямого железнодорожного сообщения с Калининградом откроет для новгородцев новые туристические возможности, – заявил, комментируя новость о появлении остановки в Великом Новгороде для поезда Петербург-Калининград, министр транспорта и дорожного хозяйства Новгородской области Станислав Шульцев. – Они получат возможность посетить не только уникальный российский город, но и побывать в других, где поезд останавливается по пути следования», - сообщает наш корреспондент в Петербурге.

Дело в том, что поезд №79/80, следующий по маршруту Петербург - Калининград, с начала декабря будет останавливаться в Великом Новгороде. По данным пресс-службы правительства Новгородской области, впервые поезд из Калининграда появится на берегах Волхова утром 10 декабря, а уехать из Великого Новгорода напрямую в Калининград по железной дороге новгородцы смогут в этот же день вечером.

При этом цена на билет в одну сторону вполне приемлемая: в плацкарте доехать до западного форпоста страны можно за сумму немногим более 1,2 тыс. рублей, а в купе поездка обойдется почти в 3,4 тыс.

Стоит заметить, что это не единственная железнодорожная новинка, которая поможет жителям Северо-Запада России активнее путешествовать по стране. Например, в этот же день, 10 декабря, из Великого Новгорода впервые отправится прямой поезд в Нижний Новгород. Поскольку этот маршрут пройдет через Москву и Владимир, специалисты уверены: таким образом удастся вполне удачно связать воедино масштабные межрегиональные проекты «Золотое кольцо» и «Серебряное ожерелье».

В частности, глава комплекса «Устьянское подворье» Лера Басклеева на одном из недавних совещаний без обиняков заявила, что «особенно тормозит развитие маршрутов «Серебряного ожерелья» отсутствие прямого сообщения между регионами». «В первую очередь это касается маршрутов, претендующих на статус межрегиональных, - говорит Лера Басклеева. – В этом случае вопросы доставки туристов и расходов на их транспортировку, а также сервиса в дороге, выходят на первый план».

Похоже, что «лед» в этом отношении действительно тронулся. Например, в конце августа в Петербурге запустили «Ласточку» в Псков, сделав ее расписание достаточно удобным для того, чтобы жители северной столицы смогли провести уик-энд во Пскове, а псковичи – побывать в северной столице. Теперь Северо-Западная пригородная пассажирская компания сообщила, что с 22 октября 2018 года она усиливает движение «Ласточек» в направлении Выборга: на нем станут работать еще две пары дополнительных поездов.

В результате съездить в Выборг, который по праву считают одной из туристических жемчужин Ленинградской области, будет гораздо быстрее и комфортнее, поскольку на маршруте будут курсировать шесть пар скоростных электропоездов «Ласточка» по рабочим дням и 7 - по выходным. Также ожидается запуск «Ласточки» и по маршруту Великий Новгород - Псков: это тоже позволит «увязать» межрегиональные маршруты «Серебряного ожерелья», сделав возможным комфортную доставку туристов из одного региона в другой.

Однако и это не все. Участвуя в работе фестиваля Ruskeala Symphony, глава Республики Карелия Артур Парфенчиков сообщил: в будущем году, начиная с мая, маршрут скоростной «Ласточки», следующей из Петербурга, продлят до карельской Сортавалы. В результате электропоезд поедет по маршруту Петербург-Выборг-Сортавала и, самое главное, станет заезжать в горный парк «Рускеала», который уже стал одной из главных достопримечательностей республики. «Это позволит нам привлечь новых туристов, а людям – увидеть красоту Карелии», - подчеркнул он.

Кроме того, железнодорожники сообщили и о том, что в обозримом будущем появится прямой поезд, который соединит Петербург с Берлином, при этом проходя через Калининград. «Для людей, которые не любят или не могут летать на самолете, но при этом предпочитают передвигаться с комфортом, этот вариант вполне годится, - считают в Петербурге. – Не исключено, что его станут использовать и туристические компании, которые смогут предложить клиентам новые турпродукты, предусматривающие посещение сразу нескольких регионов России и стран Европы».

/TOURBUS.RU