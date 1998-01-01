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Жители Тульской области отсудили 1,5 млн руб. у "Натали Турс"/ Власти Амстердама планируют запретить сдавать туристам квартиры через Airbnb в трех районах города/ На Пхукете спасли двух тонувших российских туристок

Жители Тульской области отсудили 1,5 млн рублей у туроператора "Натали Турс"

В судах Тульской области удовлетворены исковые заявления жителей региона о взыскании с туроператора "Натали Турс" около 1,5 млн рублей за аннулированные туры, сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

"В настоящее время в судах рассмотрены четыре иска из шести поданных Управлением: помимо сумм оплаченных туров в пользу потребителей взыскиваются суммы неустоек, морального вреда, штрафа. Общая сумма присужденных потребителям денежных средств по удовлетворенным исковым заявлениям составила около 1,5 млн рублей", — говорится в сообщении.

Как сообщает ведомство, «туроператором выступало ООО "Панорама Тур", осуществляющее туроператорскую деятельность с использованием бренда "Натали Турс".

Однако в сентябре ООО "Панорама Тур" было исключено из единого федерального реестра туроператоров и не может предоставлять туристские услуги потребителям.

В связи с этим потребители стали обращаться в страховую компанию "Ингосстрах", застраховавшую гражданскую ответственность туроператора за неисполнение обязательств по договору о реализации туристского продукта. При этом выплата от страховой компании составила менее 5% от суммы оплаченного тура».

"Вместе с тем, так как ООО "Панорама Тур" не прекратило свою деятельность как юридическое лицо, у потребителей сохраняется право на предъявление требований о возмещении реального ущерба и убытков непосредственно к бывшему туроператору", — подчеркнули в Роспотребнадзоре.

Власти Амстердама планируют запретить сдавать квартиры через Airbnb в трех районах города

Мэрия Амстердама планирует запретить владельцам квартир и апартаментов в трех центральных районах города сдавать жилье через сервис Airbnb, сообщает издание Dutch News.

"Власти города объявили о своем намерении запретить сдавать в аренду квартиры через сервис Airbnb в трех центральных районах Амстердама. Причиной стало повышение цен на жилье в этих районах из-за высокого спроса на аренду со стороны туристов", — пишет портал.

Запрет, в том числе, коснется квартала Красных фонарей и района Jordaan, известного своими художественными галереями.

Как сообщает портал, для остальных районов также предусмотрят новые правила: хозяева жилья могут сдавать в аренду квартиру только 30 ночей в год (вместо нынешних 60 ночей). Власти будут жестче контролировать арендаторов путем введения новой системы учета и обязательного лицензирования.

По данным Airbnb, в 2017 году в Амстердаме зафиксировано более 2,5 млн ночевок туристов в квартирах, арендованных через сервис.

В сентябре стало известно, что вице-мэр Парижа Ян Броссат предложил запретить аренду жилья через Airbnb в центре города из-за жалоб местных жителей на возросшую арендную плату. Ранее владельцам жилья во французской столице запретили сдавать его более 120 дней в год.

На Пхукете спасли двух тонувших российских туристок

Спасатели пляжа Най Тон на острове Пхукет в Таиланде вытащили из воды двух российских туристок, которых унесло прибоем, сообщает Phuket News.

"Две российские туристки отправились купаться на пляже Най Тон утром 11 октября, несмотря на вывешенные красные флаги. Они попали в прибой, который отнес их далеко от берега, после чего им на помощь пришли местные спасатели", — пишет издание.

В воде также находился третий турист, мужчина, которого спасли вслед за россиянками.

Путешественникам была оказана первая помощь, никто из них не пострадал.

"Туристам перед купанием следует обязательно проверять, есть ли на пляже спасатели – особенно в это время года, когда на Пхукете сильный ветер и волны", — отмечает издание.

/TOURBUS.RU



