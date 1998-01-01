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Владельцы последних моделей iPhone тратят на путешествия в два раза больше

Сервис OneTwoTrip предоставил нам анализ продажи авиабилетов через мобильные приложения различных видов "яблочных" гаджетов

Сервис путешествий OneTwoTrip проанализировал продажи авиабилетов через мобильные приложения различных типов устройств и пришел к выводу, что владельцы дорогих моделей iPhone Xs, Xs Max и Xr, продажи которых стартовали менее месяца назад, тратят на путешествия в два раза больше пользователей других устройств.

Средняя стоимость авиабилетов, купленных через приложение в период с 21 сентября (дата начала мировых продаж новых iPhone) по сегодняшний день, составила 7780 рублей.

При этом средний чек пользователей iPhone Xs, Xs Max и Xr оказался в два раза выше – 16 550 рублей.

“На такой высокий чек пользователей новых iPhone влияет сразу несколько факторов. Во-первых, география направлений, в которой более весомую по сравнению с другими пользователями долю занимают дальнемагистральные маршруты. Во-вторых, меньшая глубина покупки.

В-третьих, выбор ими более дорогих тарифов. К примеру, это не тарифы “промо” с различными ограничениями, а тех, которые позволяют взять с собой багаж и выбрать место при регистрации.

В целом заметно, что те путешественники, которые за несколько недель после старта продаж обновили свои устройства на новый iPhone, в финансовом плане чувствуют себя свободнее остальных. Ведь стоимость нового телефона сравнима с бюджетом летнего отдыха среднестатистической российской семьи, а зачастую и превышает этот бюджет”, - отметил директор по развитию OneTwoTrip Аркадий Гинес.

Интересна и зависимость между средней стоимостью оформленных авиабилетов пользователями разных iPhone (см. график). Она повышается с выходом каждого нового поколения, но с выходом моделей Xs, Xs Max и Xr чувствуется острее.

Средний чек пользователей этого поколения на 22% выше предыдущего (iPhone 8, 8 Plus и X). Для сравнения, разница в среднем чеке между пользователями, к примеру, iPhone 6 и 7 составляет 10%.

/TOURBUS.RU