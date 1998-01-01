Новости Travelport позвал в будущее Международная конференция технологической компании Travelport Live прошла в Риме

Конференция Travelport Live, посвященная развитию современных каналов дистрибуции туристических услуг, трендов на рынке онлайн-трэвел, происходящей в мире цифровой революции и новым продуктам Travelport, прошла в столице Италии. Мероприятие собрало около двухсот представителей турагентств, business travel и TMC-компаний из 24 стран мира, включая Россию. Наша делегация на Travelport Live была одной из самых внушительных - в нее вошли ведущие игроки на рынке онлайн- и бизнес-трэвел. В их числе компании «Випсервис», «Авиацентр», Unifest, Aeroclub, OneTwoTrip, Biletix, Sirena-Travel, Ozon Travel, Raketa Travel, KUPIBILET, Tutu.ru, Pososhok, Starliner. Перед профессиональной аудиторией с докладами и в рамках панельных дискуссий выступили первые лица Travelport - руководители групп стратегического развития, разработчиков новых сервисов для агентств и авиакомпаний. Так, Майк Кроучер, генеральный разработчик Travelport, дал подробный анализ происходящей в мире четвертой промышленной, или цифровой, революции, затрагивающей все аспекты человеческой жизни, бизнеса и, конечно, сферы туристических услуг. Эволюция каналов дистрибуции туруслуг за 40-50 лет прошла путь от модели классических турагентств к глобальным системам бронирования, а затем к онлайн-трэвел агентствам (OTA) и метапоисковикам. И тренд настоящего времени - развитие профильных мобильных приложений типа Airbnb, UBER, Kiwi и др. При этом мощное и действительно прорывное наступление онлайн-технологий, по мнению Майка Кроучера, приведет к уходу с рынка многих классических турагентств за их ненадобностью в цепочке дистрибуции. Роль оставшихся на рынке игроков изменится в сторону консалтинга клиентов и продажи нишевых продуктов. Приглашенный спикер и один из ведущих разработчиков IBM Рашик Пармар (Rashik Parmar) подробно представил на конференции тенденции развития технологий в краткосрочном и более отдаленном будущем. По его прогнозу, буквально через несколько лет "туристический ландшафт" рынка изменится до неузнаваемости. При выборе поездки туристам будут помогать голосовые роботы чат-боты, созданные на основе искусственного интеллекта (Artificial Intellect - AI), и очки продолженной реальности, позволяющие не только виртуально посещать и выбирать курорты, круизные лайнеры, отели, но и бронировать любые туруслуги, оплачивать их, коммуницировать с партнерами и клиентами. По прогнозу Рашика Пармера, к 2025 году более 14 миллионов рабочих мест в мире будут оснащены умными очками. Стремительно развивающийся интернет вещей (Internet of things) также преобразит все этапы туристической поездки - от трансферов и авиаперелетов до пребывания в отелях и проведения деловых мероприятий. Дамиан Хики (Damian Hickey), глобальный вице-президент Travelport, подробно остановился на новом стандарте представления авиауслуг NDC, существенно расширяющем возможности авиакомпаний в этой области. Новый стандарт уже активно внедряет первая двадцатка ведущих авиакомпаний мира, в том числе "Аэрофлот". По оценке Дамиана Хики, к 2020 г. более 20% авиабилетов будут реализовываться по стандарту NDC. Управляющий директор Travelport по странам Восточной Европы Гевин Тил в интервью корреспонденту «ТБ» отметил важность и огромный потенциал роста онлайн-бронирований на российском рынке, назвав его номером один в регионе Восточной, Южной и Северной Европы. Гевин Тил подтвердил прогноз своих коллег - главным изменением в поведении потенциальных туристов через два-три года станет повсеместное использование голосового общения с чат-ботами на всех этапах организации туристической поездки - поиска, консультирования и заказа туристических услуг. /TOURBUS.RU

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