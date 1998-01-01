Владимир Путин: «Будем стремиться к тому, чтобы в ближайшее время возобновить чартерные перевозки»

Президенты России и Египта Владимир Путин и Абдул Фаттах ас-Сиси обсудили в Сочи проблему чартерных полетов на курорты Хургада и Шарм-эль-Шейх, поставив цель возобновить их в ближайшее время, - сообщает «Интерфакс».

«Сегодня мы обсудили проблематику чартерных полетов на популярных у россиян туристических направлениях Хургаду и Шарм-эль-Шейх.

Будем стремиться к тому, чтобы в ближайшее время возобновить чартерные перевозки по этим маршрутам. Отметили, что наши египетские друзья делают все необходимое для того, чтобы повысить уровень безопасности», — сказал г-н Путин в заявлении для прессы по итогам российско-египетских переговоров в Сочи.

Ранее в среду глава Минтранса РФ Евгений Дитрих заявил, что Россия и Египет договорились об отправке российских экспертов в эту ближневосточную страну для проверки вопросов безопасности, связанных с проблемой возобновления прямого авиасообщения с курортами Хургада и Шарм-эль-Шейх. Вместе с тем он воздержался от ответа на вопрос, когда такая группа сможет направиться в Египет.

По сообщениям египетских СМИ, российских экспертов готовы принять в Хургаде и Шарме. Об этом заявили источники в Минавиации АРЕ. В общей сложности за последние три года с момента приостановки авиасообщения РФ провела в Египте 12 проверок воздушных гаваней АРЕ.

При этом в Минавиации АРЕ настаивают, что «Египет выполнил все просьбы российской стороны по повышению мер безопасности и готов принять российских экспертов в то время, когда они сочтут это возможным».

По данным АТОР, ряд российских перевозчиков имеет допуски на полеты в Шарм-эль-Шейх и Хургаду. При снятии ограничения на чартеры в Египет авиакомпании могут заявить о постановке программ на курорты через 15 дней после их согласования с Росавиацией. По расчетам экспертов, в зимнем сезоне на египетских направлениях можно поставить около 600 чартерных завозных рейсов в месяц. Это более 30% от примерного объема чартеров, которые уже запланированы на предстоящую зиму (около двух тыс. рейсов в месяц).

Эксперты АТОР говорят, что в случае получения разрешения на прямое чартерное сообщение с курортами Красного моря в Египте турпоток наберет силу в течение месяца.

Как отмечает заместитель гендиректора туроператора "Интурист" Сергей Толчин, «В случае принятия решения о запуске чартерных программ на курорты Египта нам понадобится около 2-3 недель, чтобы разработать программы. Стоимость туров будет выше, чем до закрытия направления, но достаточно привлекательной – поскольку долларовые цены значительно снизились после ухода Египта с российского рынка".



При этом г-н Толчин ожидает, что в результате открытия Египта снизится турпоток на другие пляжные направления – в первую очередь, на "бюджетные" ОАЭ, Индию, Вьетнам и Таиланд. На Турции эффект скажется в следующем году в апреле-мае. "Повысится конкуренция между направлениями – и это хорошо", — сказал он.



Г-н Толчин также подчеркнул, что и для авиационной отрасли, и для туроператорского бизнеса открытие Египта – это очень позитивный шаг. "Так, у авиакомпаний зимой переизбыток флота – теперь же эти самолеты могут быть задействованы на египетском направлении. Благодаря этому снизится стоимость и летнего турпродукта", — сказал он.



В свою очередь Лариса Аханова, директор PR-департамента TEZ Tour отметила в беседе с нами, что «Рынку очень сложно без полноценных полетных зимних программ в Египет. Все компромиссы с введением в продуктовую линейку новых экзотических стран и т.д. не могут заменить Египет.

На зимние программы возможное «открытие Египта» при этом отрицательно не повлияет и, наоборот, даже пойдет на пользу ряду направлений, куда выставлена избыточная перевозка и низкобюджетные предложения».

Отметим, что в 2017 году в Египте побывало 94 тыс. россиян, которые приехали в страну самостоятельно. Максимальным для российского рынка в смысле объемов турпотока выдался 2014 год: тогда в Египте, по данным Росстата, отдохнуло 2,6 млн граждан России.

/TOURBUS.RU