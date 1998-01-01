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17 октября
Выяснилось, где проведут трехдневные ноябрьские каникулы интернет-пользователи

Онлайн-сервис Level.Travel предоставил нашему порталу статистику бронирования коротких туров на предстоящие ноябрьские праздники


Где планируют отдохнуть на длинные трехдневные выходные в начале ноября россияне, выяснили специалисты сервиса онлайн-бронирования туров Level.Travel.

На первом месте среди тех, кто приобрел поездки через сервис онлайн-бронирования Level.Travel остается Турция. Средний чек за тур при покупке через интернет – 51 тыс. рублей.

Самый дорогой тур, проданный компанией на ноябрьские праздники оказался именно в Турцию. Пара путешественников проведет на курорте Богазкент три ночи по системе «все включено» за  68.276 руб.

 

Второе место разделили Россия и Чехия. Обе набрали по 25% поклонников. Средний чек за такую поездку, при покупке через интернет – 53 тыс. руб.

Отечественные курорты, несомненно, выигрывают по цене - всего в среднем 22 тыс. за тур. Такая сумма более, чем вдвое ниже, чешской (53 тыс. руб.) и турецкой.

Наиболее бюджетный вариант – это поездка на двоих на три дня в Адлерский район без питания за 18.838 рубля. Самая дорогая поездка – в Красную поляну тоже на двоих и на три дня с завтраками обошлась всего в 25.585 руб.

 

Появился новый лидер и сразу на третьем месте – Финляндия. Средняя цена за тур в Суоми при покупке онлайн – 25.436 руб.

 

Замыкает топ ноябрьского рейтинга Армения. Дешевая и вкусная еда, приветливые люди, красивая природа, - здесь есть все, все что нужно для хорошего отдыха. Именно поэтому 7% россиян выбрали для себя на ноябрьские такой вариант провести время. Средняя цена за тур при покупке онлайн составляет 37 тыс. руб.

 

Чаще всего клиенты сервиса выбирают в начале ноября трехзвездочные отели – 58%, на втором месте благодаря популярности Турции, пятизвездочные – 25%, третье место с большим отрывом досталось четырем звездам – 9%.  В прошлом году 47% получили отели 5 звезд.

Самый популярный тип питания в этом году – завтраки, 58% туристов предпочти именно их. На втором месте – Ultr Al Inclusive – 25%. На третьем месте – полупансион (9%).

 

Комментируя результаты исследования, Дмитрий Малютин, гендиректор сервиса Level.Travel, отметил: «Турция, кажется, захватила все первые места в каждом сезоне. Как самый сильный соперник она не оставляет шансов ни нашим курортам, ни европейским. Даже когда купальный сезон завершен, туристы все равно предпочитают провести там время с комфортом.

При этом в этом году в ноябрьском рейтинге неожиданно появились Финляндия и Армения, они заняли прошлогодние места Израиля и Кипра».

/TOURBUS.RU

  

Продажи онлайн-туров на период со 2 ноября по 6 ноября 2018 г.

 

Страна

 

Средний чек (руб.)

Турция

33%

51304

Чехия

25%

53436

Россия

25%

22318

Финляндия

8%

25436

Армения

7%

37214

Другие страны

2%

 

  

Запрашиваемая звездность отелей на ноябрьские праздники-2018

 

2 звезды

8%

3 звезды

58%

4 звезды

9%

5 звезд

25%

 


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