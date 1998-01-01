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Выяснилось, где проведут трехдневные ноябрьские каникулы интернет-пользователи

Онлайн-сервис Level.Travel предоставил нашему порталу статистику бронирования коротких туров на предстоящие ноябрьские праздники

Где планируют отдохнуть на длинные трехдневные выходные в начале ноября россияне, выяснили специалисты сервиса онлайн-бронирования туров Level.Travel.

На первом месте среди тех, кто приобрел поездки через сервис онлайн-бронирования Level.Travel остается Турция. Средний чек за тур при покупке через интернет – 51 тыс. рублей.

Самый дорогой тур, проданный компанией на ноябрьские праздники оказался именно в Турцию. Пара путешественников проведет на курорте Богазкент три ночи по системе «все включено» за 68.276 руб.

Второе место разделили Россия и Чехия. Обе набрали по 25% поклонников. Средний чек за такую поездку, при покупке через интернет – 53 тыс. руб.

Отечественные курорты, несомненно, выигрывают по цене - всего в среднем 22 тыс. за тур. Такая сумма более, чем вдвое ниже, чешской (53 тыс. руб.) и турецкой.

Наиболее бюджетный вариант – это поездка на двоих на три дня в Адлерский район без питания за 18.838 рубля. Самая дорогая поездка – в Красную поляну тоже на двоих и на три дня с завтраками обошлась всего в 25.585 руб.

Появился новый лидер и сразу на третьем месте – Финляндия. Средняя цена за тур в Суоми при покупке онлайн – 25.436 руб.

Замыкает топ ноябрьского рейтинга Армения. Дешевая и вкусная еда, приветливые люди, красивая природа, - здесь есть все, все что нужно для хорошего отдыха. Именно поэтому 7% россиян выбрали для себя на ноябрьские такой вариант провести время. Средняя цена за тур при покупке онлайн составляет 37 тыс. руб.

Чаще всего клиенты сервиса выбирают в начале ноября трехзвездочные отели – 58%, на втором месте благодаря популярности Турции, пятизвездочные – 25%, третье место с большим отрывом досталось четырем звездам – 9%. В прошлом году 47% получили отели 5 звезд.

Самый популярный тип питания в этом году – завтраки, 58% туристов предпочти именно их. На втором месте – Ultr Al Inclusive – 25%. На третьем месте – полупансион (9%).

Комментируя результаты исследования, Дмитрий Малютин, гендиректор сервиса Level.Travel, отметил: «Турция, кажется, захватила все первые места в каждом сезоне. Как самый сильный соперник она не оставляет шансов ни нашим курортам, ни европейским. Даже когда купальный сезон завершен, туристы все равно предпочитают провести там время с комфортом.

При этом в этом году в ноябрьском рейтинге неожиданно появились Финляндия и Армения, они заняли прошлогодние места Израиля и Кипра».

/TOURBUS.RU

Продажи онлайн-туров на период со 2 ноября по 6 ноября 2018 г.

Страна Средний чек (руб.) Турция 33% 51304 Чехия 25% 53436 Россия 25% 22318 Финляндия 8% 25436 Армения 7% 37214 Другие страны 2%

Запрашиваемая звездность отелей на ноябрьские праздники-2018

2 звезды 8% 3 звезды 58% 4 звезды 9% 5 звезд 25%