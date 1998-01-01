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Президенты Египта и России сегодня обсуждают вопросы полноформатного возобновления авиасообщения/ "Аэрофлот" остановил продажи льготных билетов в Крым/ "Победа" начала летать из Москвы в Томск

Президенты Египта и России сегодня обсуждают вопросы полноформатного возобновления авиасообщения

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным поднял тему восстановления прямого авиасообщения между городами двух государств и восстановления турпотока из России, - сообщает «Интерфакс».

"Мы обсудим вопросы возобновления турпотока из России в Египет и возобновления прямого авиасообщения между российскими городами и египетскими городами, помимо авиасообщения между столицами наших стран", — заявил он сегодня журналистам.

Напомним, что прямое авиасообщение между Египтом и Москвой было прервано осенью 2015 года, после того как над Синаем был взорван самолет авиакомпании "Когалымавиа", направлявшийся из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург.

Авиасообщение между Россией и Каиром возобновлено с 11 апреля, когда авиакомпании "Аэрофлот" и Egypt Air снова начали выполнять рейсы между Москвой и Каиром.

"Аэрофлот" остановил продажи льготных билетов на Дальний Восток, в Крым и Калининград

"Аэрофлот" с 16 октября прекращает продажи билетов по субсидируемым тарифам на Дальний Восток, в Симферополь и Калининград, следует из разосланного агентам авиакомпании письма, с копией которого ознакомился "Интерфакс".

Причина остановки продаж льготных билетов — полное освоение выделенных в этом году из госбюджета субсидий, указано в письме.

Субсидирование авиаперевозок из Москвы на Дальний Восток, в Калининград и Симферополь осуществляется в рамках постановления Правительства РФ. Билеты по спецтарифу в экономическом классе могут приобрести граждане России в возрасте до 23 лет и свыше 60 лет (для женщин — свыше 55 лет), инвалиды I группы, инвалиды с детства II и III группы, сопровождающие инвалида I группы или ребенка-инвалида.

В этом году на поддержку перевозок по трем направлениям было выделено 3,8 млрд руб. Всего планировалось перевезти почти 729 тыс. пассажиров. Кроме "Аэрофлота" в программе участвуют ряд других авиаперевозчиков, в том числе "Нордавиа", Red Wings, S7, "Уральские авиалинии" и "ЮТэйр".

"Победа" начала летать из Москвы в Томск

Авиакомпания "Победа" приступила к выполнению регулярных рейсов из московского аэропорта Внуково в Томск, говорится в пресс-релизе томского аэропорта Богашево.

"Рейсы будут выполняться ежедневно на самолетах Boeing 737-800", — отмечается в сообщении.

"Победа" стала четвертым перевозчиком на направлении Москва — Томск. Рейсы сюда также выполняют "Аэрофлот" (дважды в день), S7 и "Уральские авиалинии" (по одному рейсу в день).

Таким образом, общая частота полетов по этому направлению в предстоящем зимнем сезоне составит 35 рейсов в неделю.

/TOURBUS.RU



