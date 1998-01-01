Запуск собственного паромного оператора в Петербурге отложили

Намеченное в рамках недавно состоявшейся в городе на Неве туристической выставки INWETEX-2018 подписание «соглашения о намерениях» между петербургским пассажирским портом «Морской фасад» и эстонским паромным оператором Tallink Line так и не состоялось. А вместе с ним «завис» и вопрос о создании региональной судоходной компании, о которой в последнее время в Северной столице много говорилось, - сообщает наш корреспондент в городе на Неве.

Согласно предварительным договоренностям, «Морской фасад» и Tallink Line собирались в качестве «пробного шара» совместно организовать новогодний круиз по традиционному для Балтики маршруту Петербург – Таллин – Стокгольм - Хельсинки на одном из судов, принадлежащих эстонскому перевозчику. Причем этот проект анонсировался как один шагов, направленных на создание в Петербурге собственной судоходной компании: скорее всего, в случае успеха речь пошла бы о долгосрочном фрахте лайнера, поскольку собственных у Петербурга в настоящее время нет.

Впрочем, в Смольном уверены, что проект не заморожен полностью, поскольку переговоры с потенциальными партнерами продолжаются, а идея создания своего оператора лишь на некоторое время отложена.

Стоит напомнить, что главным идеологом создания региональной судоходной компании был бывший глава Комитета по развитию туризма Смольного Андрей Мушкарев, который до прихода в ведомство долгое время работал в сфере туризма как раз на ниве организации морских круизов и паромных перевозок.

А теперь уже тоже бывший губернатор Петербурга Георгий Полтавченко накануне состоявшегося в мае этого года Петербургского экономического форума сообщал, что город ведет переговоры о покупке судна сразу с несколькими компаниями.

При этом потенциальные продавцы есть – среди них как эстонский AS Tallink, так и финский Viking Line. В частности, стоящий сейчас в Китае новый лайнер Viking Line, скорее всего, будет не против реализовать один из ныне действующих паромов.

«Это распространенная мировая практика, когда после определенного периода эксплуатации паром продают или отдают в аренду другому оператору, - говорит по этому поводу Илья Беруненко, координатор по продажам и маркетингу компании Viking Line. – Все дело в достижении устраивающих обе стороны договоренностей».

Однако купить паром в настоящее время Петербург, скорее всего, не сможет. Дело в том, что изначально проект оценивался в сумму до $180 млн, но вкладывать такие средства даже в перспективе удачный проект город сейчас не готов. Своих средств у него нет (существует много других, более насущных потребностей), а просить деньги на федеральном уровне фактически под коммерческий проект, с учетом сложившейся экономической ситуации, как-то неправильно.

Есть и другая сторона медали: несмотря на всю туристическую привлекательность Петербурга, организаторы паромных перевозок на Балтике не слишком горят желанием в него ходить. Ведь попытки организовать регулярные маршруты еще до появления St. Peter Line (ныне – MOBY SPL) предпринимали не раз (в т. ч. и Tallink Line), однако они неизменно завершались экономической неудачей.

В этой связи специалисты уверены: кроме продолжения поисков лайнера, который можно поставить под российский флаг, надо думать и об изменении стоимости обслуживания судов в порту. Ведь если это круизно-паромному бизнесу станет по-настоящему выгодно – он сам придет в Петербург.

/TOURBUS.RU