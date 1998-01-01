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На юге Франции – сильнейшее наводнение за 130 лет

Туроператоры комментируют, как сказался на их планах разгул стихии, унесший 13 жизней и затронувший популярный туристический город Каркассон

Невиданное по силе наводнение произошло в понедельник на юге Франции после того, как там выпала трехмесячная норма дождей. Основной удар пришелся на департамент Од, где, по данным, поступающим из пострадавшего региона, погибло 13 человек. Тяжелые ранения получили еще пятеро, несколько жителей считаются пропавшими без вести.

Уровень воды в реке Од поднялся на семь метров. Причем это происходило стремительно и в ночное время, поэтому жители городов и селений не успели подготовиться к стихийному бедствию.

Несколько населенных пунктов оказались под водой в районе очень популярного у туристов города Каркассон с его знаменитым замком, включенным в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В департаменте был объявлен высший "красный" уровень опасности. Как сообщила французская метеорологическая служба Meteofrance, подобной природной катастрофы в регионе не наблюдалось с 1891 года.

По данным компании электроснабжения, около восьми тысяч домов остались без электричества.

На помощь пострадавшим были направлены более 700 пожарных, 250 жандармов и несколько сотен агентов национальной службы гражданской безопасности. В спасательных операциях также принимали участие девять вертолетов.

В район стихийного бедствия прибыл премьер-министр Франции Эдуар Филипп и президент Эммануэль Макрон, которого сопровождал новый министр внутренних дел Кристоф Кастанер.

В настоящее время ситуация в департаменте Од постепенно нормализуется, уровень воды в реке Од пошел на снижение, - сообщают местные СМИ.

Между тем туроператоры отмечают, что активный туристический сезон на юге Франции уже закончился, а Окситанию посещают в основном индивидуальные путешественники. Впрочем, они предполагают, что экскурсии в средневековый замок Каркассон в ближайшее время будут отменены.

Как отметила в интервью нашему порталу директор по развитию, продвижению и рекламе туроператора «ТурТрансВояж» Ирина Гусакова, «наша компания считает, что нынешнее наводнение во Франции не повлияет на туристический потенциал страны.

Что касается наших групповых экскурсионных туров, в район города Каркассон наши группы попадут только летом 2019 года. Надеемся, к этому времени регион восстановится и в летний период наводнение не повторится».

Напомним, что в прошлом году во Франции было зарегистрировано рекордное количество ночевок в отелях, кемпингах, резиденциях и других видах размещения – 429 млн, что составляет прирост в 5,6% по сравнению с 2016 годом.

Российский рынок при этом показал заметный рост: +32,9% по сравнению с 2016 годом. А за первое полугодие 2018 г. количество бронирований авиабилетов из России во Францию выросло на 15%.

/TOURBUS.RU