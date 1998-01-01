Япония введет электронные визы

За девять месяцев этого года российский турпоток в Страну восходящего солнца вырос на 26%

Правительство Японии в апреле 2020 года запустит электронную систему для подачи заявлений на получение туристических виз. Планируется, что новый визовый сервис будет доступен иностранным путешественникам, собирающимся приехать на Летние олимпийские игры в Токио в 2020 году, - сообщает АТОР.

По данным МИД Японии, на первом этапе подача заявки онлайн для оформления однократных виз будет разрешена китайским туристам, на долю которых в 2017 году пришлось около 60% всех визовых обращений. Затем упрощенная визовая система будет предложена и путешественникам из других стран.

По замыслу японских властей, новый сервис снизит рабочую нагрузку в дипломатических представительствах и поможет ужесточению иммиграционного контроля. При этом отдельно оговаривается, что иностранные туристы смогут оформить туристическую визу онлайн через туристические агентства.

Напомним, что в отношении граждан РФ Япония уже проводит лояльную визовую политику. Так, с 1 октября 2018 года стало проще оформить визу тем россиянам, кто посещает Японию в составе организованной группы в рамках пакетного тура. Таким путешественникам для получения разрешения на въезд на срок до 30 дней достаточно предъявить загранпаспорт и визовую анкету.

Согласно одному из сценариев Японской национальной туристической организации (JNTO), в 2018 году Японию могут посетить порядка 95 тыс. россиян, что будет рекордным показателем для российского рынка

Как сообщили нам в свою очередь в российском офиса JNTO, девять месяцев 2018 года показывают стабильный рост российского турпотока – Японию посетили 68,5 тыс. россиян. В 2017 году эта цифра составила 54 385 человек, таким образом, увеличение турпотока составило 26%.

В целом за девять месяцев страну посетили 23 468 500 человек - этот показатель превысил прошлогодний на 10,7%. Общая цифра турпотока из разных стран мира в связи с природной нестабильностью в сентябре снизилась на 5,3% по сравнению с аналогичным показателем 2017 года и составила 2 159 600 человек.

В сентябре Страну восходящего солнца посетило рекордное количество россиян– 7600 человек. По сравнению с прошлым годом турпоток увеличился на 17,1%. Эта цифра могла бы быть ещё выше, если бы не тайфун, пришедший в Осаку, и землетрясение на Хоккайдо.

В связи с этими событиями были отменены рейсы из Южно-Сахалинска в Саппоро и из Владивостока в Осаку.

Анализ основных 20 рынков за девять месяцев 2018 года также выявил пятерку лидеров по росту турпотока по сравнению с 2017 годом. Это Россия (26%), Вьетнам (25,6%), Италия (21,1%), Филиппины (20,9%),Таиланд (16,3%). По количеству туристов, посещающих Японию, в лидерах Китай, Южная Корея, Тайвань, Гонконг и США.

/TOURBUS.RU