Новости Туроператор «TUI Россия» представил свою концепцию развития MICE В ходе Всероссийского Дня MICE ведущий туроператор представил планы по развитию делового туризма в России

10 октября в рамках Первого Всероссийского Дня MICE ведущий туроператор по массовым туристическим направлениям «TUI Россия» представил планы компании по развитию делового туризма в России.



Впервые классический туроператор, работающий на выездном и внутреннем рынке, принял участие в мероприятии в статусе партнера и представил свою структуру MICE - дирекцию корпоративного туризма TUI Corporate.



В ходе конференции «Индустрия MICE в России: перспективы в регионах», прошедшей в рамках Дня MICE, заместитель генерального директора «TUI Россия» Александр Сирченко поделился опытом туроператора по развитию делового туризма на территории Российской Федерации. Важным условием успешной работы в российских регионах спикер назвал активное взаимодействие с органами власти и администрациями регионов. За весь период работы туроператора на внутрироссийском направлении с 2016 по 2018 г. было подписано 30 соглашений о взаимодействии в сфере развития туризма с субъектами РФ и некоммерческими компаниями.



Эффективным инструментом взаимодействия с регионами Александр Александрович назвал совместную работу по реализации мероприятий, направленных на развитие туризма, таких как проведение бизнес-трипов с участием представителей туристической отрасли и СМИ. В результате такого сотрудничества туроператором на условиях софинансирования проведены пять бизнес-трипов с Республикой Северная Осетия – Алания, Республикой Карелия, Камчатским краем, Сахалинской и Ростовской областями.



Еще один инструмент развития MICE в России – участие турбизнеса в проектах КСО (корпоративно-социальной ответственности), таких как Всероссийские национальные премии, поддержка фестивалей и конкурсов в области туризма.



Также в своем выступлении г-н Сирченко познакомил участников конференции с MICE-проектами TUI Corporate, реализованными в Казани, Сочи, Калининграде и Алтайском крае. Одним из крупнейших проектов в 2018 году стала работа по организации приема гостей на ЧМ по футболу.



TUI Corporate в своей работе опирается на мировой опыт организации MICE&Event-мероприятий для корпоративных клиентов в разных странах и предоставляет полный спектр услуг в секторе делового туризма. Туроператор применяет гибкий подход, учитывая меняющиеся потребности и предпочтения клиентов, - отметил в своем выступлении спикер. /TOURBUS.RU

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