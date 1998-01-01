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16 октября
Туроператор «TUI Россия» представил свою концепцию развития MICE
В ходе Всероссийского Дня MICE ведущий туроператор представил планы по развитию делового туризма в России
10 октября в рамках Первого Всероссийского Дня MICE ведущий туроператор по массовым туристическим направлениям «TUI Россия» представил планы компании по развитию делового туризма в России.
Важным условием успешной работы в российских регионах спикер назвал активное взаимодействие с органами власти и администрациями регионов. За весь период работы туроператора на внутрироссийском направлении с 2016 по 2018 г. было подписано 30 соглашений о взаимодействии в сфере развития туризма с субъектами РФ и некоммерческими компаниями.
В результате такого сотрудничества туроператором на условиях софинансирования проведены пять бизнес-трипов с Республикой Северная Осетия – Алания, Республикой Карелия, Камчатским краем, Сахалинской и Ростовской областями.
/TOURBUS.RU
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