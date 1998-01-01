Новости В СНГ создадут Международное бюро по расследованию авиапроисшествий Эксперты комментируют появление новой авиаструктуры, которая придет на смену МАК СНГ

Как сообщает газета «КоммерсантЪ», на этой неделе будет опубликовано распоряжение правительства о создании Международного бюро по расследованию авиапроисшествий и серьезных инцидентов. Новая структура призвана выполнять функции МАК СНГ, созданного в 1991 году. Из подготовленного Минтрансом проекта распоряжения следует, что в ближайшее время министерство проведет переговоры с Арменией, Белоруссией, Казахстаном и Киргизией о создании новой структуры, а затем будет подписано и ратифицировано соответствующее соглашение. Представитель профильного вице-премьера Максима Акимова подтвердил, что распоряжение Правительства РФ уже подписано. В Минтрансе уточнили, что основная функция новой структуры — «экспертное расследование обстоятельств авиационных происшествий». В отличие от МАК, говорят в министерстве, бюро будет проводить расследования не только происшествий, но и серьезных авиаинцидентов. В проекте документа поясняется, что после формирования в РФ и других странах СНГ национального воздушного законодательства и соответствующих органов соглашение 1991 года «в значительной мере утратило свои функции». В Минтрансе отметили, что переговоры со странами, входящими в ЕврАзЭС, проходили в течение 2018 года. Сейчас и в дальнейшем присоединиться к соглашению может любая страна. Правительство обсуждает передачу функций МАК по расследованию авиапроисшествий с середины 2016 года. В рамках нового соглашения Минтранс рассчитывает сформировать «актуальную правовую базу» (на основе документов ICAO) и подготовить специалистов в этой области. В результате возникнут «необходимые условия» для выхода России из соглашения 1991 года, говорится в проекте документа. «Как показала практика с передачей полномочий МАК по сертификации авиатехники, выполнение принятых решений в авральном режиме не обеспечивает вхождение отрасли в новые условия без потерь темпов работы»,— говорит исполнительный директор «Авиапорта» Олег Пантелеев. «Если создание нового органа по расследованию будет проходить без спешки, то новое бюро успеет подготовить персонал, научно-техническую и материальную базу для своей работы. В то же время сохранение взаимодействия с МАК в этой области позволит использовать наработки высококвалифицированных специалистов и международные контакты МАК», - полагает эксперт. В свою очередь, Борис Рыбак, генеральный директор компании «Инфомост», сообщил нашему корреспонденту: «Подробностей я не знаю, но, судя по общедоступной информации, это решение можно оценить только как положительное, к этому давно шло. Собственно, в новости нет ничего удивительного, она в струе нынешних реформ авиаотрасли». /TOURBUS.RU

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