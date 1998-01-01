Новости Вопрос о возобновлении чартеров на Красное море может решиться завтра Эксперты обсуждают перспективы обсуждения возобновления чартерных программ в ходе завтрашней встречи президентов России и Египта

Президенты России и Египта встретятся в Сочи уже 17 октября. Накануне этого события в Минтрансе РФ заявили, что российская сторона готова обсуждать с Египтом вопрос о возобновлении полетов на красноморские курорты, - сообщает АТОР. По сообщению пресс-службы Кремля, Владимир Путин и Абдельфаттах Сиси обсудят в Сочи «ключевые вопросы дальнейшего наращивания российско-египетского взаимодействия, а также обменяются мнениями по актуальным темам международной повестки дня». По итогам переговоров планируется подписание ряда совместных документов. О каких возможных договоренностях идет речь, не уточняется. По информации египетских СМИ, лидеры двух стран рассмотрят вопрос возобновления авиасообщения в Хургаду и Шарм-эль-Шейх. О том, что такая тема будет затронута, косвенно свидетельствует и высказывание главы Минтранса РФ Евгения Дитриха, по словам которого Россия обсуждает с Египтом возможность новой инспекции аэропортов на Красном море. «В случае постановки вопроса нашими коллегами мы будем готовы ответить на эти вопросы. Определённое развитие ситуации сейчас есть», – ответил г-н Дитрих на вопрос, будет ли обсуждаться возобновление полетов в Шарм-эль-Шейх на переговорах лидеров двух стран 17 октября. «Именно сейчас обсуждается вопрос о направлении нашей комиссии туда, чтобы ещё раз проинспектировать готовность наших египетских коллег к обеспечению всех мер безопасности», – цитирует министра РИА «Новости». По словам источников АТОР, данное заявление – «хороший знак» того, что процесс переговоров после полугодовой «заморозки», возможно, будет перезапущен. Наблюдатели вспоминают последние переговоры Путина и Сиси в декабре 2017 года, по итогам которых между Москвой и Каиром было восстановлено прямое регулярное авиасообщение. Будет ли новая встреча лидеров еще более значимой для туризма двух стран, станет известно через несколько дней. Как сообщал ранее АТОР, у российских авиакомпаний есть свободный флот для организации рейсов в Египет. По расчетам экспертов, в зимнем сезоне на египетском направлении теоретически возможно около 600 чартерных завозных рейсов в месяц. Это более 30% от примерного объема чартерных рейсов, которые уже запланированы на предстоящую зиму (около двух тысяч рейсов в месяц). Как отметила в беседе с нами Лариса Аханова, директор PR-департамента TEZ Tour, «прогнозы - крайне неблагодарное дело. Пока можно ориентироваться только на заявление Министерства транспорта о готовности российской стороны начать новый раунд переговоров о возобновлении чартерных программ на курорты Красного моря и на то, что протоколами двух президентов вопрос о рейсах в Египет не внесен в повестку встречи двух лидеров. То есть формально этот вопрос рассматриваться не будет, но, учитывая, что президент и премьер-министр не раз говорили о значимости отдыха в Египте для россиян, вполне возможно, тема и чартеров, и туризма затронута все-таки будет. Насколько это приведет к какому-то решению, говорить сложно. Вариантов масса - вполне возможен и турецкий сценарий, когда направление открыли внезапно, за несколько часов, одним указом. Рынку очень сложно без полноценных полетных зимних программ в Египет. Все компромиссы с введением в продуктовую линейку новых экзотических стран и т.д. не могут заменить Египет. На зимние программы возможное «открытие Египта» при этом отрицательно не повлияет и, наоборот, даже пойдет на пользу ряду направлений, куда выставлена избыточная перевозка и низкобюджетные предложения». Отметим, что в 2017 году в Египте побывало 94 тыс. россиян, которые приехали в страну самостоятельно. Максимальным для российского рынка в смысле объемов турпотока выдался 2014 год: тогда в Египте, по данным Росстата, отдохнуло 2,6 млн граждан России. /TOURBUS.RU

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