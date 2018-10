Новости Число россиян на паромах Viking Line выросло на 24% Российских клиентов компании Viking Line ждут собственное шампанское и другие новинки

20 октября пассажиры всех судов Viking Line получат уникальную возможность попробовать принципиальную новинку: впервые в мире паромный оператор совместно с винным домом Piper-Heidsieck разработал собственную линию шампанского, которое будет представлено исключительно на лайнерах финской компании, - сообщает наш корреспондент в городе на Неве. Событие действительно знаковое: мало того, что Viking Line стал инициатором разработки и производства нового игристого напитка, специально под него Kalle Tanner и Noora Sipila, получившие в Финляндии звание лучших повара и официанта 2018 года, разработали оригинальное меню, которое под стать уникальному шампанскому. В результате получилось удивительное сочетание эксклюзивных блюд и напитка, которые можно попробовать только на паромах этого оператора. Причем обе гастрономические новинки получились авторскими: меню совместно создали победители национального конкурса, а шампанское Essentiel by Essi назвали в честь Essi Avellan – его разработчика и обладательницы крайне редкого мирового титула Master of Wine. По словам представителей производителя, будет выпущено 40 тыс. бутылок такого шампанского: всю партию на паромах намерены реализовать в течение двух лет. Что касается общей ситуации с пассажирскими паромными перевозками на Балтике, директор по продажам в России и странах СНГ Viking Line Елена Коверо подтвердила: рост пассажиропотока продолжается, а российский рынок по-прежнему остается для компании значимым и интересным. В частности, в пиковом для навигации 2018 года июле этот паромный оператор перевез свыше 951 тыс. пассажиров, увеличив число пассажиров из России и СНГ сразу на 23,9%. «Рост пассажиропотока из России заметен и есть все основания полагать, что интерес туристов из РФ склоняется в пользу качественного турпродукта, - констатирует Елена Коверо. - В целом по году мы ожидаем хороших результатов и по-прежнему считаем Россию одним из наиболее перспективных рынков». По ее оценке, интерес россиян к путешествиям на паромах этого перевозчика во многом как раз и объясняется тем, что он предлагает очень качественный сервис и часто радует пассажиров новинками, включая и новые меню и шампанское. По оценке эксперта, в настоящее время россияне в рейтинге объемов пассажиропотока оператора занимают четвертое место, уступая только финнам, шведам и эстонцам, а также значительно опережая по численности стоящих на пятом месте китайцев. Причем поставщиками гостей из России являются как туристические компании, так и «самотуристы», а чаще всего и те, и другие выбирают маршрут из Хельсинки в Стокгольм. Стоит напомнить, что из действующих на Балтике паромных операторов (а всего их около десятка) Viking Line - и самый технологически продвинутый. В частности, около месяца назад на китайской верфи Xiamen Shipbuilding Industry Co., Ltd. состоялась церемония первой резки стали для строительства нового круизного парома компании Viking Line, которое создается специально для линии Турку-Аландские острова-Стокгольм и будет введено в эксплуатацию в начале 2021 года. При этом новичок станет флагманом ее флота и самым энергоэффективным лайнером в мире, поскольку будет потреблять на 10% меньше топлива, использовать сжиженный природный газ (СПГ) и сразу два роторных паруса. Новый лайнер сможет идти сквозь лёд толщиной до метра, вместит 2,8 тыс. пассажиров в 922 каютах, а протяжённость его полос для накатных грузов составит 1,5 км. И хотя ходить исключительно под парусами новый лайнер не сможет, их использование существенно сократит и расход топлива, и выбросы в окружающую среду. «Путешествия на паромах по Балтике всегда пользуются в Петербурге высоким спросом, поскольку это возможность отдохнуть в довольно сжатые сроки, - считает Маргарита Делицой, менеджер компании «Путешествуем вместе». – Многие клиенты выбирают туры со стартом в Хельсинки потому, что добраться туда из города на Неве не проблема и есть возможность оценить высокое качество услуг зарубежных паромных операторов. Причем из-за высокой конкуренции за клиента операторы балтийских паромов соревнуются не только в цене на услуги, но в их спектре и качестве. И регулярное появление новинок у Viking Line – лишнее тому доказательство». /TOURBUS.RU

