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Singapore Airlines возобновляет самый продолжительный рейс в мире/ Лайнер NordWind, летевший из Антальи, аварийно сел в Уфе/ МИД предупредил россиян о 24-часовой забастовке в аэропортах Рима

Singapore Airlines возобновляет самый продолжительный рейс в мире

Самолет Airbus A350-900ULR авиакомпании Singapore Airlines совершил самый продолжительный прямой рейс в мире из Сингапура в Нью-Йорк, полет занял 17,5 часов, сообщают американские СМИ.

Лайнер приземлился в пятницу в 5:29 по местному времени (12:29 мск) в международном аэропорту Ньюарк Либерти. Он вылетел из Сингапура накануне в 23:59 по сингапурскому времени (18:59 мск).

Таким образом, самолет Singapore Airlines пробыл в воздухе 17,5 часов. Авиалайнер преодолел расстояние свыше 15 тыс. км.

На борту самолета находились 150 пассажиров и 17 членов экипажа. Авиалайнер разделен на две зоны: бизнес-класс (67 кресел) и премиальный эконом-класс (94 места). Обычного эконом-класса в самолете нет. Маршрут будет обслуживаться ежедневно.

До этого самый продолжительный авиаперелет выполняла авиакомпания Qatar Airways — из Дохи в Окленд. Он длится около 17 часов.

Singapore Airlines уже выполняла прямые рейсы между Сингапуром и аэропортом Ньюарк. Однако в 2013 году компания закрыла беспосадочные рейсы по этому маршруту по причине вывода из парка лайнеров Airbus A340-500 и из-за высоких цен на топливо. При этом компания выполняла полеты в Нью-Йорк с посадкой во Франкфурте-на-Майне (этот рейс будет выполняться и в будущем).

Лайнер NordWind, летевший из Антальи, аварийно сел в Уфе

Самолет Airbus A-321 авиакомпании NordWind, следовавший рейсом Анталья — Уфа, совершил аварийную посадку в аэропорту Уфы, сообщили агентству "Интерфакс-Поволжье" в пресс-службе воздушной гавани в субботу.

"В 11:46 борт произвел посадку благополучно и был отбуксирован на место стоянки. Пассажиры высажены из воздушного судна в обычном порядке", — сказал сотрудник пресс-службы. На борту самолета находилось 227 пассажиров.

Аварийно-спасательные расчеты аэропорта "Уфа" отработали согласно аварийному плану, добавил представитель аэропорта. Посадка была произведена в штатном режиме, пострадавших нет.

Пресс-служба ГУ МЧС по Башкирии сообщила, что у самолета была неисправна гидравлическая система шасси.

МИД предупредил россиян о 24-часовой забастовке в аэропортах Рима

В крупнейших аэропортах Рима Фьюмичино и Чампино сегодня проходит 24-часовая забастовка, сообщает ситуационно-кризисный центр (ДСКЦ) МИД РФ.

«Италия – 15 октября – 24-часовая забастовка работников аэропортов Фьюмичино (FCO) и Чампино (CIA) в Риме; возможны задержки и отмена рейсов», — говорится в сообщении ДСКЦ в Twitter.

Оба аэропорта обслуживают международные рейсы. Аэропорт Рим-Фьюмичино имени Леонардо да Винчи — крупнейший в Италии.

В аэропорту Чампино обслуживаются только самолеты авиакомпаний-лоукостеров (Easyjet, Ryanair, Wizz Air) и чартерные рейсы.

/TOURBUS.RU