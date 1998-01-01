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Выяснилось, что половина наших туристов с трудом общается за границей

Сервис OneTwoTrip оценил уровень владения российских туристов английским языком

Сервис OneTwoTrip провел опрос среди своих пользователей, чтобы узнать, как они оценивают свои знания английского и считают ли их достаточными для общения во время путешествий за границу.

Выяснилось, что 27% опрошенных считают, что они знают язык на уровне Beginner (начинающий). 30% оценивают свой уровень английского как Elementary (элементарные знания).

Уровень Advanced (продвинутый) имеют 10%, свободно (на уровне носителя) владеют языком только 2% респондентов.

Большинство опрошенных последний раз изучали английский в институте (40% ответов).

Только 18% считают свой уровень знаний достаточным для свободного общения во время поездок за рубеж. 30% опрошенных сказали, что их уровня хватает для решения бытовых вопросов. 52% признались, что их знаний недостаточно и для элементарного общения, и они постоянно сталкиваются со сложностями в изложении своих мыслей и понимании собеседников.

Также респондентам задали вопрос, относятся ли они к путешествиям как к способу держать в форме свой английский. Более половины опрошенных (58%), согласились с этим тезисом.

“В изучении языка наиболее важна практика, и в этом плане путешествия — совмещение приятного с полезным. Так считают и опрошенные нами путешественники, которые воспринимают поездки как способ расширить свои знания.

Конечно, приложения-переводчики в мобильном телефоне сейчас позволяют сориентироваться за границей даже путешественникам с нулевыми знаниями иностранных языков.

Но все же умение разговаривать на английском сильно расширяет спектр тех знаний и эмоций, которые можно получить от общения с жителями разных стран, с другими туристами во время своих путешествий”, — отметил, комментируя результаты исследования, Аркадий Гинес, директор по развитию сервиса OneTwoTrip.

/TOURBUS.RU