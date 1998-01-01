Новости Выставка INWETEX-2018: интересный тревел-форум и пустующие стенды В новых залах петербургского «Экспофорума» прошла главная туристическая выставка Северо-Запада России INWETEX - CIS Travel Market 2018

Главная туристическая выставка Северо-Запада России INWETEX - CIS Travel Market 2018, впервые за свою 26-летнюю историю состоявшаяся 11-12 октября в новом петербургском «Экспофоруме», оказалась, как и год назад, более успешной не в выставочной, а в деловой программе. По оценкам организаторов, в этот раз им удалось собрать представителей туристической отрасли из 24 регионов России и 13 зарубежных стран. В частности, гости выставки смогли познакомиться с новыми предложениями Венгрии, Румынии, Греции, Кубы, Таиланда, Чехии и других зарубежных направлений, а также большого числа регионов нашей страны. Однако в новых пространствах «Экспофорума» INWETEX - CIS Travel Market смотрелся не слишком убедительно: посетителей было немного, а экспоненты по большей части скучали или общались между собой. Не сильно изменило к лучшему и присутствие врио губернатора Петербурга Александра Беглова: впервые за многие последние годы первое лицо региона удостоило выставку личным посещением. «В сфере туризма Петербург обладает огромным потенциалом, и городскому правительству только предстоит раскрыть его в полной мере», - поставил он задачу, не преминув сообщить, что к 2025-му Петербург намерен принимать до 10 млн человек в год. А за счет чего он это может сделать, стало ясно во время деловой программы, которая на этот раз была объединена форматом тревел-форума Saint Petersburg Travel Hub. «Главная ее задача – провести обмен лучшими практиками представителей туриндустрии и индустрии гостеприимства, обсудить активизацию создания цифровой среды, а также развитие взаимодействия между регионами России и странами-партнерами», - подчеркнул Евгений Панкевич, председатель Комитета по развитию туризма Петербурга. Глава профильного туристического ведомства Смольного также снова поднял вопрос и о введении электронных виз (по его оценке, это может вызвать рост турпотока на 30% и привести в Питер еще два млн человек), а специалисты в подробностях обменялись мнениями не только по поводу развития медицинского туризма, но и тонкостей приема гостей из Китая, Индии, Ирана, Израиля и других стран. При этом мнения, как и следовало ожидать, разошлись: одни специалисты полагают, что делить гостей по национальному признаку, стараясь угодить им по максимуму, – путь бесперспективный, а другие советуют именно так и делать. «Если мы будем как-то выделять китайцев или иранцев, то почему немцы или французы не должны получать преференций?» - спрашивали первые. А вторые отвечали, что «надо больше внимания уделять тем рынкам, которые в перспективе могут дать туристов больше всего». А потому они рекомендуют продолжать развивать разные «дружественные» спецпрограммы (China friendly и проч.), «приводить» в Россию национальные платежные системы и пользоваться социальными сетями, наиболее популярными в тех или иных странах. Кроме того, в рамках деловой программы состоялись очередной Петербургский гостиничный форум и были представлены новые цифровые технологии работы в туризме. Впрочем, проблемы на них обсуждались все те же: дисбаланс структуры гостиничного рынка, законодательное регулирование туриндустрии, сезонность и т. д. По мнению многих участников, офлайн-формат выставки становится все более невостребованным: количество участвующих в ней туристических компаний неуклонно снижается, а многие экспоненты (в частности, представители регионов) участвуют в ней, скорее, по инерции. А это означает, что в будущем году их может стать еще меньше, поскольку эффективность таких мероприятий становится все более неочевидной. /TOURBUS.RU

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