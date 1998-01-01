Новости «РоссТур» сообщил о прекращении туроператорской деятельности и передаче своей системы бронирования в сеть «МГП» Окончательные условия сделки между двумя крупными турагентскими сетями пока что не разглашаются

Центр бронирований (ЦБ) «РоссТур» сообщил сегодня утром агентствам о прекращении туроператорской деятельности. Как говорится в письме, полученном агентствами, «настоящим уведомляем вас о прекращении туроператорской деятельности ООО «РоссТур» с 15 октября 2018 года. Туристы, забронировавшие и оплатившие туристский продукт, застрахованы в страховой компании АО «ЕРВ Туристическое Страхование» на сумму 50 млн руб. Порядок выплаты страхового возмещения по договору страхования ответственности туроператора ООО «РоссТур» установлен статьей 17.5 Закона № 132-ФЗ. Более подробная информация по порядку выплаты страхового возмещения будет размещена в личном кабинете в ближайшее время». Ростуризме и "Турпомощь" сегодня днем также подтвердили, что получили уведомление о прекращении туроператорской деятельности «РоссТура». При этом АТОР сообщает, что на прошлой неделе центр бронирования нашел инвестора – сеть «Магазин горящих путевок». Согласно условиям сделки, сеть должна была получить «РоссТур» в обмен на то, что «МГП» будет выплачивать агентам «РоссТура» 0,5% с каждого нового бронирования, — отметили в АТОР. «Агенты отнеслись к идее с «0,5%» со скепсисом, поскольку долги «РоссТура» в каждом из агентств составляют несколько миллионов рублей. В центре бронирования предполагали, что в обмен на передачу ЦБ инвестор потратит на погашение долгов хоть какую-то сумму, но этого не произошло», - пояснили в ассоциации. По словам туроператоров, по ряду заявок приходит оплата от агентств и туристов напрямую. «У некоторых операторов восстанавливается до 80% забронированных через «РоссТур» туров. У других оплачены напрямую лишь десятки заявок (небольшой процент от общего объема бронирований). Большинство агентств высказывается в соцсетях, что они не готовы оплачивать сорвавшиеся бронирования из личных средств – суммы слишком неподъемные для небольших ИП», — подчеркнули в АТОР. Также РСТ сегодня сообщает, что получить подробный комментарий об условиях сделки ни от руководителя «РоссТура» Александра Недополза, ни от генерального директора «МГП» Сергея Агафонова не удалось. Так что неизвестно, переходит ли «РоссТур» под контроль «МГП» и на каких условиях. Пока опубликовано лишь предложение агентствам работать по новым правилам. Сергей Агафонов при этом заявил СМИ: «Конечно, деньги за «РоссТур» мы не будем отдавать. Но надеемся, что улучшенные условия сотрудничества позволят агентам частично возместить убытки». Как отмечает РСТ, в этой ситуации «смущает то, каким образом, получая всего лишь дополнительные полпроцента, агентство сможет компенсировать немалые потери, понесенные по вине «РоссТура». Хотя идея не первой свежести. С аналогичным предложением в свое время обратилась глава компании «Инна-Тур» Инна Бельтюкова. Напомним, после того, как возглавляемая ею компания «Капитал» потерпела банкротство, оставив без туров и денег 8 тыс. человек, г-жа Бельтюкова перешла работать в «Инну-Тур» и от ее имени предложила «помощь» всем агентствам и клиентам, пострадавшим от «Капитал тура»: чтобы возместить понесенный ущерб, покупайте туры в «Инне» со скидкой, чем больше купите, тем быстрее вернете свои деньги». «Повышенная комиссия в 15%, как обещалось, должна была позволить агентствам предоставлять клиентам скидку 10% и накопить сумму в размере понесенного ущерба на личном счету туриста для последующей конвертации в туристическую поездку от компании «Инна-Тур». Другими словами, агент должен был бронировать, копить скидки, чтобы своими же деньгами компенсировать себе ущерб от туроператора. Желающих не нашлось. Но не исключено, что идея объединения «РоссТура» и «МГП» сработает – если агентства «РоссТура» и не накопят в «МГП» на компенсацию своего ущерба, так хотя бы поработают на выгодных условиях. А «МГП» – получит новых партнеров», - заключили в РСТ. По предварительным данным ряда СМИ, официальная информация о договоренностях между «РоссТуром» и «МГП» должна появиться сегодня, 15 октября. Кроме того, к сегодняшнему дню «РоссТур» должен был также представить в Ростуризм данные о числе пострадавших туристов и вариантах оплаты несостоявшихся туров. Однако, как сообщила позднее начальник правового управления Федерального агентства по туризму Изо Арахамия, г-н Недополз «из-за недостаточности времени» попросил отсрочку до 19 октября. /TOURBUS.RU

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