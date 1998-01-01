Российские аэропорты решили переименовать

В минувший четверг в России был запущен проект «Великие имена России», с помощью которого в формате общенационального конкурса выберут имена выдающихся соотечественников, которые присвоят 45 аэропортам. Как рассказал на пресс-конференции один из инициаторов проекта, митрополит Тихон Шевкунов, по его мнению, три московских международных аэропорта должны носить имена тех людей, которые внесли «особый вклад в историю и науку», - сообщает «Коммерсант».

На взгляд г-на Шевкунова, аэропорт Внуково мог бы получить имя Дмитрия Менделеева, потому что «его имя известно всему миру»: «А мы сейчас вспоминаем о нем только в девятом классе». Аэропорт Шереметьево мог бы быть назван в честь Федорова Достоевского — «самого читаемого русского писателя за рубежом», а Домодедово — в честь Льва Толстого. При этом г-н Шевкунов подчеркнул, что это его частное мнение, а итоговое решение будет приниматься на основании голосования.

Как сообщает издание, с 11 по 21 октября региональные общественные палаты на основе общественных обсуждений формируют списки с именами претендентов, а в течение следующей после этого недели граждане субъектов смогут предложить свой вариант на сайте проекта ВеликиеИмена.рф.

До 7 ноября ВЦИОМ сформирует шорт-листы «не более чем из трех имен» для каждого субъекта на основе соцопросов. А уже с 8 по 30 ноября будет запущено общенациональное голосование по принципу «один голос — один аэропорт — одно имя». Победителей объявят 5 декабря.

Организаторы рассказали также о стоимости проекта. Секретарь Общественной палаты Валерий Фадеев заявил, что сайт ВеликиеИмена.рф бесплатно сделала компания Mail.ru. По его словам, «из-за того, что это дорого», решили отказаться от горячей линии, которую ранее предполагалось использовать как один из инструментов голосования.

Тихон Шевкунов отметил, что после присвоения аэропортам имен будет проведен конкурс по дизайнерскому оформлению терминалов: «Не думаю, что это стоить будет дорого. Не запредельная сумма, а та, с которой могут справиться регион и его авиакомпания».

Между тем замгендиректора по правовым вопросам юридической службы «Амулекс» Юлия Галуева отмечает, что действующее законодательство не предусматривает возможностей по реализации инициативы: в законе «О наименованиях географических объектов» содержится перечень оснований, которые допускают переименование географического объекта, но ни под одно из них присвоение имен великих соотечественников не подпадает.

Авторы инициативы не исключают, что поправки к законодательству действительно понадобятся.

Комментируя эту инициативу, Сергей Ромашкин, генеральный директор туроператора «Дельфин», сказал нашему корреспонденту: «Идея странная. Почему решили переименовать именно аэропорты? Названия наших аэропортов исторические.

Конечно, можно сказать, в советские времена был столичный метрополитен носил имя Ленина, а железная дорога Москва-Ленинград называлась Октябрьской. Но хотелось бы получить более развернутые комментарии от авторов идеи, понять их цели и логику.

Если уже переименования не миновать, думаю, что стоит в качестве пробы поменять названия пары аэропортов, и посмотреть как это воспримет общественность».

В свою очередь Алексан Мкртчян, генеральный директор сети агентств «Розовый слон», заявил: «Я категорически против. При всем уважении к авторам идеи, это - профанация.

Есть уже сложившиеся и привычные всем исторические названия наших аэропортов. Только-только многие стали понимать, как разобраться со всеми терминалами Шереметьево и вот новые непонятные перемены.

Имена, которые могут присвоить аэропортам, принадлежали выдающимся личностям, это бесспорно. Но кто это оценит?

Уверен, что такое нововведение привнесет только путаницу плюс нужно будет проделать огромную бумажную работу и потратить крупные денежные средства».

/TOURBUS.RU