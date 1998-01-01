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12 октября
ЦИФРА НЕДЕЛИ: По итогам года Доминиканская Республика планирует принять 200 тысяч российских туристов
Наши эксперты комментируют спрос на отдых в Доминикане в начавшемся осенне-зимнем сезоне
Согласно официальным данным министерства Доминиканы, за первые девять месяцев 2018 года, республику посетило 135 тыс. россиян.
В прошлом году, по данным Центрального банка Доминиканской Республики, страну посетило более 6 млн международных туристов. Наибольшее число прибытий было зарегистрировано из США, Канады, Германии и Франции.
Галина Лысенко, директор представительства Министерства Доминиканской Республики в России, Украине и Республике Беларусь, сообщила, что, по предварительным оценкам, к концу текущего года республика планирует принять не менее 200 тыс. россиян. Как отдельно пояснила г-жа Лысенко, пик числа посещений ожидается на период осень-зима.
«По нашим оценкам, с октября, с увеличением полетной программы туроператоров, поток из России вырастет — и в целом мы рассчитываем на 180–200 тыс. туристов к концу 2018 года», - заявила г-жа Лысенко.
Далее она отметила, что все больше россиян предпочитает открывать для себя Республику с новой стороны. «На сегодняшний день наши туристы отходят от привычных мест, открывают для себя северное побережье (Пуэрто-Плату и близлежащие курорты) и столицу страны Санто-Доминго — первый колониальный город, основанный в Новом Свете».
Комментируя заявление Галины Лысенко, Алена Хитрова, руководитель отдела по связям с общественностью ANEX Tour, сообщила: «В нашем ассортименте Доминикана является круглогодичным направлением на безе чартерных перелетов с частотой минимум 3-4 раза в неделю, но традиционно высокий сезон считается с сентября по апрель (частота вылетов ежедневно из Москвы, 1-2 раза в неделю из СПб).
Спрос на направление высокий, у нас есть бронирования даже на начало апреля будущего года. Карибы в целом демонстрируют стабильный рост спроса, турпоток в страны Доминикана, Куба и Мексика увеличивается. Поэтому прогноз на конец года более чем оптимистичен. В целом 2018 год для Доминиканского направления успешный
Стоит также отметить, что Доминикана в топе запросов на отдых в новогодний период».
Также в пресс-службе «Библио Глобус» нашему порталу рассказали: «Наибольший спрос по направлению приходится на осенние месяцы сентябрь-ноябрь, продажи на зимние даты пока идут менее активно. Сказывается влияние курса валют и отложенный спрос, наиболее активно в настоящее время бронируются новогодние даты. Заметна тенденция экономии, туристы по-прежнему предпочитают в Доминикане отели 4-5*, но ждут горящих предложений, все чаще бронируя туры ближе к датам поездки. Глубина продаж, тем не менее, в настоящее время достигает февраля 2019 года.
Раннее бронирование по ряду отелей проходит до конца октября и идет в несколько этапов».
Со своей стороны, Лариса Аханова, руководитель PR-департамента «Tez Tour Россия», заявила: «Глубина продаж Доминиканы достигает 40-50 дней, высокий сезон стартует в середине октября и до конца апреля это будет одно из самых востребованных направлений для организованных путешествий. Новый год также пользуется высоким спросом, некоторые отели ( преимущественно бюджетного и дорогого уже становятся в стоп). Тем более, что Доминикана испытывает давление со стороны и местного рынка, и американского,стран Латинской Америки и Европы.
Наша задача на предстоящий сезон - сохранить присутствие на исторических для нас направлениях, так например, в Доминикане мы работаем с 2004 года. У нас речь идет фактически о продлении чартерной полетной программы, плюс Доминикана оказывается востребованной также на базе регулярных авиалиний, особенно в сегменте VIP-туризма. Нашим базовым аэропортом станет Пунта-Кана.
В сезоне 2018 - 2019 мы не разделяем оптимизма ряда игроков, связанного с емкостью рынка на дальнемагистральных карибских направлениях. Доминиканский рынок не восстановился и заявления объемов выше уровня 2013 года рынком должны восприниматься осторожно. Мы занимаем умеренную позицию и считаем, что направлению нужны не соревнования по объемам из серии «кто больше», а рентабельность продаж.
/TOURBUS.RU
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