Новости ЦИФРА НЕДЕЛИ: По итогам года Доминиканская Республика планирует принять 200 тысяч российских туристов Наши эксперты комментируют спрос на отдых в Доминикане в начавшемся осенне-зимнем сезоне

Согласно официальным данным министерства Доминиканы, за первые девять месяцев 2018 года, республику посетило 135 тыс. россиян. В прошлом году, по данным Центрального банка Доминиканской Республики, страну посетило более 6 млн международных туристов. Наибольшее число прибытий было зарегистрировано из США, Канады, Германии и Франции. Галина Лысенко, директор представительства Министерства Доминиканской Республики в России, Украине и Республике Беларусь, сообщила, что, по предварительным оценкам, к концу текущего года республика планирует принять не менее 200 тыс. россиян. Как отдельно пояснила г-жа Лысенко, пик числа посещений ожидается на период осень-зима. «По нашим оценкам, с октября, с увеличением полетной программы туроператоров, поток из России вырастет — и в целом мы рассчитываем на 180–200 тыс. туристов к концу 2018 года», - заявила г-жа Лысенко. Далее она отметила, что все больше россиян предпочитает открывать для себя Республику с новой стороны. «На сегодняшний день наши туристы отходят от привычных мест, открывают для себя северное побережье (Пуэрто-Плату и близлежащие курорты) и столицу страны Санто-Доминго — первый колониальный город, основанный в Новом Свете». Комментируя заявление Галины Лысенко, Алена Хитрова, руководитель отдела по связям с общественностью ANEX Tour, сообщила: «В нашем ассортименте Доминикана является круглогодичным направлением на безе чартерных перелетов с частотой минимум 3-4 раза в неделю, но традиционно высокий сезон считается с сентября по апрель (частота вылетов ежедневно из Москвы, 1-2 раза в неделю из СПб). Спрос на направление высокий, у нас есть бронирования даже на начало апреля будущего года. Карибы в целом демонстрируют стабильный рост спроса, турпоток в страны Доминикана, Куба и Мексика увеличивается. Поэтому прогноз на конец года более чем оптимистичен. В целом 2018 год для Доминиканского направления успешный Стоит также отметить, что Доминикана в топе запросов на отдых в новогодний период». Также в пресс-службе «Библио Глобус» нашему порталу рассказали: «Наибольший спрос по направлению приходится на осенние месяцы сентябрь-ноябрь, продажи на зимние даты пока идут менее активно. Сказывается влияние курса валют и отложенный спрос, наиболее активно в настоящее время бронируются новогодние даты. Заметна тенденция экономии, туристы по-прежнему предпочитают в Доминикане отели 4-5*, но ждут горящих предложений, все чаще бронируя туры ближе к датам поездки. Глубина продаж, тем не менее, в настоящее время достигает февраля 2019 года. Раннее бронирование по ряду отелей проходит до конца октября и идет в несколько этапов». Со своей стороны, Лариса Аханова, руководитель PR-департамента «Tez Tour Россия», заявила: «Глубина продаж Доминиканы достигает 40-50 дней, высокий сезон стартует в середине октября и до конца апреля это будет одно из самых востребованных направлений для организованных путешествий. Новый год также пользуется высоким спросом, некоторые отели ( преимущественно бюджетного и дорогого уже становятся в стоп). Тем более, что Доминикана испытывает давление со стороны и местного рынка, и американского,стран Латинской Америки и Европы. Наша задача на предстоящий сезон - сохранить присутствие на исторических для нас направлениях, так например, в Доминикане мы работаем с 2004 года. У нас речь идет фактически о продлении чартерной полетной программы, плюс Доминикана оказывается востребованной также на базе регулярных авиалиний, особенно в сегменте VIP-туризма. Нашим базовым аэропортом станет Пунта-Кана.

В сезоне 2018 - 2019 мы не разделяем оптимизма ряда игроков, связанного с емкостью рынка на дальнемагистральных карибских направлениях. Доминиканский рынок не восстановился и заявления объемов выше уровня 2013 года рынком должны восприниматься осторожно. Мы занимаем умеренную позицию и считаем, что направлению нужны не соревнования по объемам из серии «кто больше», а рентабельность продаж.

Кроме того, в отношение Доминиканы наметился тренд замещения в отсутствие Египта и полноценных полетных программ в эту страну. Продавая туристам Карибы под видом Египта, участники рынка подрывают имидж, наполняя рынок дешевыми предложениями. Когда рынок восстановится, вернуть имидж Доминикане будет очень сложно. Туристы летят 12 часов ради "все включено" и фактически не выходят за территорию отеля, при том, что Доминикана обладает особенным колоритом и может предложить массу уникальных возможностей и активностей». /TOURBUS.RU

Теги: Назад к списку новостей

Поиск по новостям По дате: По месяцу и году: Выберите месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Выберите год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 По тексту:



Подписка