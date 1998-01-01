Новости Игорь Козлов оставил пост руководителя компании Click Voyage Известный профессионал операторского бизнеса покинул быстроразвивающуюся компанию, но не уходит из сферы туризма

Как сообщает пресс-служба компании Click Voyage, должность генерального директора покинул Игорь Козлов. Бывшего руководителя заменит Олег Галаган, который ранее занимал должность заместителя генерального директора компании. «Смена генерального директора связана с окончанием контракта Игоря Козлова и его намерением продолжить деятельность в другом качестве», - отмечается в сообщении компании. Напомним, что Игорь Козлов – одни из опытнейших профессионалов отечественного турбизнеса, успевший до Click Voyage поработать и в руководстве крупных компаний, и в структурах власти. До 2012 года он являлся гендиректором компании «Асент Трэвел», а затем по приглашению Сергея Шпилько перешел в возглавлявшийся им Комитет по гостиничному хозяйству и туризму г. Москвы на должность руководителя Управления развития туризма. В августе 14-го г-н Козлов вернулся в бизнес, возглавив новый новаторский проект - высокотехнологичную систему туроперейтинга Click Voyage, акционерами которой являются также хорошо известные в туризме Эллада и Кирилл Песковы, создатели проектов VKO Travel и VKO Club. Как сообщалось на презентации системы, она действует на инновационной IT-платформе Click Online, разработанной испанскими программистами. На момент презентации Click Оnline уже агрегировала предложения 320 тыс. отелей от шести ведущих глобальных систем бронирования (GDS), а также предложения девяноста с лишним локальных поставщиков и прямые контракты с отдельными отелями и отельными цепочками. На первом этапе в проект было вложено более 4 млн евро. Основными инвесторами проекта стали испанская группа компаний Veturis, делающая ставку на быстрорастущие рынки России и Китая, и группа компаний Libratur. Как сообщил вчера на своей странице в Фейсбуке Игорь Козлов, «примерно пять лет назад, когда мы обсуждали с Кириллом Песковым мои задачи по Click Voyage, высказанное им желание увеличить компанию в 6-7 раз я сначала воспринял, как шутку.... Но оказалось, что Кирилл и не думал шутить. И самое удивительное, в итоге всё это получилось. Мы смогли создать уникальную команду, создать новый формат туроперейтинга, благодаря чему Click Voyage удалось вывести в «топ» туроператоров России, завоевать доверие и уважение рынка… Мы сумели привить рынку новые стандарты работы в индивидуальном туризме: скорость и вариативность ответов, справедливая цена и справедливая комиссия, высокая степень технологичности в созидании индивидуального продукта, высочайшее качество обслуживания туристов! Те ТО, кто подхватил эти стандарты, чувствуют сейчас себя хорошо, успешно противостоят «массовикам» и новой волне IT-стартапов, создают здоровую конкуренцию между собой, помогают ТА в борьбе с «самобронированием».



«Заканчивая работу в Click Voyage, я испытываю огромную гордость за проект, благодарность к тем коллегам, друзьям, с которыми пришлось работать, к тем людям, которые доверили мне эту работу… Остаюсь в "семье" Click Voyage навсегда!» - заключил г-н Козлов. О новом месте работы Игоря Козлова пока что ничего не известно. По его словам, возможно, это будет собственный проект. /TOURBUS.RU

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