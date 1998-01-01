Агентства, пострадавшие из-за банкротств центров бронирования, просят помощи у Путина

Несколько сот агентств уже поставили свои подписи под обращением к президенту, размещенным на портале Change.org

Уже 750 представителей турбизнеса, пострадавших из-за банкротств центров бронирования туров Polar Tour, «РоссТур» и «Интрэвел Столешники», подписали, по состоянию на сегодняшнее утро, петицию Владимиру Путину, размещенную на портале.

«К вам обращаются представители турбизнеса России – нас более 350 туристических агентств, пострадавших от мошеннических действий центра бронирования группы компаний Polar Tour, около 200 агентств, пострадавших от приостановки деятельности центра бронирования «Интрэвел Столешники», и 700 агентств, пострадавших в результате невыполнения условий оплат ООО «РоссТур» по отношению к туроператорам», — говорится в петиции.

Как объясняют авторы петиции, центры бронирования туров – агентства, у которых покупают путевки другие агентства. За счет больших объемов у туроператоров они получают высокие комиссии, частью которых делятся с партнерами. Турагентства при этом отправляют деньги не напрямую через туроператора, а через центр. Такая схема действует на рынке много лет. В этом году сразу несколько таких компаний заявили о невозможности исполнять обязательства перед клиентами.

При этом выяснилось, что центры не состоят в едином федеральном реестре туроператоров и ассоциации «Турпомощь» и не имеют финансовых гарантий, так как считаются агентствами. В случае их банкротств клиенты не получают никаких компенсаций.

Так, компания Polar Tour приостановила деятельность 15 июня, не проплатив туроператорам около 200 млн рублей. Как подчеркивают в петиции представители турагентств, около 3 тыс. туристов остались без оплаченного ими отпуска. «Своим уходом компания поставила под удар более 350 агентств по всей России, которые взяли на себя все бремя повторных оплат за бронирование туристических услуг для своих клиентов», — говорится в тексте.

Компания «Интрэвел Столешники» сообщила о прекращении деятельности 20 июля. «Денежные средства, перечисленные в полном объеме турагентами–партнерами в пользу ЦБ «Интрэвел Столешники», так и не дошли до конечного поставщика туристических услуг (туроператора)», — отмечают представители турагентств.

Клиентам, чьи заявки были забронированы через эту компанию, повезло чуть больше, чем туристам ЦБ Polar Tour, так как на них распространились финансовые гарантии туроператора «Интрэвел Столешники», который по всем заявкам выступал как центр бронирования, — пояснили в петиции представители турагентств.

Они отмечают, что те турагентства, которые не смогли расплатиться с клиентами по долгам Polar Tour и «Интрэвел Столешники», оказались заложниками многочисленных судебных разбирательств.

Ситуация с центром бронирования «РоссТур», по мнению представителей турбизнеса, может закончиться так же, поскольку после прекращения сотрудничества с компанией крупных туроператоров «Пегас Туристик», Coral Travel и Sunmar глава «РоссТура» Александр Недополз предложил турагентам и туристам повторно оплатить поездки туроператорам напрямую.

«Многие турагенты пытались и пытаются решить вопрос за счет собственных денежных средств, покупая заново туры для своих туристов. Эти условия загоняют представителей малого бизнеса в долговую яму, длительные кредитные взаимоотношения с банками и, как итог, разорение своего бизнеса», — говорится в петиции.

Представители турагентств подчеркивают, что они обращались и в Ростуризм, и в Роспотребнадзор, но ведомства взаимодействуют либо только с туроператорами, либо с туристами. По мнению авторов петиции, у них нет полномочий, чтобы встать на защиту интересов малого бизнеса.

«Мы, представители малого туристического бизнеса, сотни пострадавших туристических агентств и потерпевшие туристы, убедительно просим высшие органы власти России взять под личный контроль сложившуюся ситуацию вокруг центров бронирования Polar Tour, «Интрэвел Столешники» и «РоссТур» и поспособствовать оперативному разрешению конфликтной ситуации в пользу туриста (потребителя услуг) и турагента, выполнившего все обязательства по оплате добросовестно, как перед туристом, так и перед ЦБ», — говорится в письме.

Также в отношении Polar Tour турагенты просят взять под личный контроль расследование уголовного дела и поспособствовать «более оперативному выявлению всех участников данного преступления».

/TOURBUS.RU