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12 октября
Онлайн-академия Испании начинает новый спецкурс, посвященный городам–памятникам ЮНЕСКО
Главный приз для успешно прошедших курс – два авибилета в Мадрид

«ИСПАНСКИЕ ГОРОДА – ПАМЯТНИКИ ВСЕМИРНОГО НАСЛЕДИЯ ЮНЕСКО» - так называется новый специальный курс онлайн-академии «Испания». 
Задача курса – привлечение внимания к пятнадцати городам Испании, включенным в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.
Их архитектурная, художественная и культурная ценность колоссальна. 
 
В программу также включены более десятка отелей государственной сети гостиниц-парадоров Испании, расположенных в городах ЮНЕСКО. В каких именно, вы узнаете из этого курса.
 
Как всегда никаких экзаменов!
Чтобы поступить, достаточно зарегистрироваться по адресу: www.spain-academy.ru. 
 
Главный приз – два авиабилета по маршруту «Москва–Мадрид–Москва» плюс испанские сувениры.
Срок обучения всего один месяц, начиная с 15 октября. Так что надо поторопиться!
 
Еще раз адрес в Интернете: www.spain-academy.ru.
Удачи!

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