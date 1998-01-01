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Авиакомпания Atlasglobal погасила долг перед аэропортом Уфы/ Руководитель турагентства в Сургуте подозревается в мошенничестве на 4 млн руб./ В Индонезии – очередное землетрясение

Авиакомпания Atlasglobal погасила долг перед аэропортом Уфы

Международный аэропорт "Уфа" отказался от намерения прекратить из-за долгов обслуживание рейсов турецкой авиакомпании Atlasglobal Airlines, поскольку та погасила долг, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе аэропорта. Atlasglobal выполняет рейсы в Уфу из Антальи и Даламана.

Ранее сообщалось, что аэропорт Уфы намеревался прекратить с 11 октября обслуживание рейсов Atlasglobal в связи с долгом за аэропортовые услуги.

Согласно открытым источникам, Atlasglobal базируется в стамбульском аэропорту им. Ататюрка и имеет дополнительный хаб в аэропорту Даламана. Принадлежит ETS Group.

Аэропорт Уфы обслуживает более 40 российских и зарубежных авиакомпаний, имеет две взлетно-посадочные полосы. Аэровокзальный комплекс, состоящий из двух терминалов, обеспечивает общую пропускную способность 1,4 тыс. пассажиров в час. АО "Международный аэропорт "Уфа" на 100% принадлежит Башкирии.

Руководитель турагентства в Сургуте подозревается в мошенничестве на 4 млн рублей

Не менее 20 человек пострадали от мошеннических действий руководителя туристического агентства в Сургуте (Ханты-Мансийский автономный округ), сообщается на сайте регионального управления МВД.

По данным полиции, 41-летний уроженец Чувашской Республики, являясь руководителем фирмы по предоставлению туристических услуг в Сургуте, не выполнил договорные обязательства перед клиентами. Отмечается, что, по предварительным данным, общая сумма ущерба составила около 4 млн руб.

Уголовное дело в отношении руководителя турфирмы возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Ему избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.

Три человека погибли в результате очередного землетрясения в Индонезии

Жертвами землетрясения на острове Ява в Индонезии стали не менее трех человек, сообщает агентство AP.

В некоторых районах восточной части острова частично разрушены жилые дома, наблюдаются проблемы с подачей электричества.

Подземные толчки также ощущались на популярном среди туристов острове Бали. Однако предупреждений о возможности цунами не поступало.

Землетрясение магнитудой 6,0 произошло накануне вечером. Эпицентр землетрясения располагался на глубине 10,3 км в 55 км к северо-востоку от города Ситубондо.

Агентство отмечает, что Индонезия до сих пор продолжает ликвидацию последствий мощного землетрясения, произошедшего в конце сентября. Тогда погибли более 2 тыс. человек.

/TOURBUS.RU



