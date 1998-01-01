Новости Эльзас - самая главная ёлка и самое лучшее вино В посольстве Франции в Москве прошла презентация богатейших туристических возможностей региона Эльзас

Презентация туристических, культурных и гастрономических возможностей французского региона Эльзас прошла в конце минувшего месяца в посольстве Франции в Москве. "Россияне все чаще посещают Эльзас. В прошлом году в регионе побывало на 68% больше российских туристов, в первой половине этого года - на 6%. Благодаря активному продвижению региона в России туроператорами и региональным комитетом по туризму, он стал важным направлением российского туризма во Францию", — заявила, открывая встречу с журналистами, посол Франции в России Сильви Берманн. Г-жа Берманн напомнила, что Эльзас находится в самом "сердце Европы", а его столица Страсбург является одновременно столицей Евросоюза. «Это один из самых интересных в туристическом плане регионов Франции, где сочетаются величественная архитектура, красивая природа и традиционная гастрономия. Мы знаем, с каким большим любопытством российские туристы интересуются культурными памятниками и историей», — сказала она. В свою очередь, вице-президент агентства по развитию экономической привлекательности Эльзаса Мари-Рен Фишер добавила, что в 2017 году регион принял 21,5 млн иностранных туристов, которые совершили около 30 млн ночевок. Российские туристы за тот же период совершили 38 тыс. ночевок, что на 68% больше, чем годом ранее. С января по июль 2018 года россияне провели в отелях Эльзаса 22 тыс. ночевок, что на 6% больше того же периода 2017 года. По ее словам, чаще всего россияне посещают три самых крупных города региона — Страсбург, Кольмар и Мюлуз. Или отправляются в путешествия по старинной винной дороге, соединяющей более 400 винодельческих хозяйств и погребов. Предпочтения россиян в Эльзасе такие же, как и у туристов из других стран. В первую очередь, посещают Страсбург, Кольмар и винную дорогу – самый популярный маршрут протяженностью 170 км, на котором можно попробовать вина в 400 винодельнях и погребках. Знаменитые во всем мире вина региона – белые, из сортов винограда рислинг и гевюрц-траминер. Многие посещают также музей старинных автомобилей в Мюлузе. Страсбург считается и рождественской столицей Европы. С середины ноября до конца декабря здесь проводят до полусотни ярмарок, а в центре города, на площади Клебер, устанавливают огромную елку. «В декабре мы опережаем Париж по числу ночевок туристов. За пять недель с середины ноября до конца декабря город посещает 2 млн туристов. А всего за год – 4 млн. Сейчас мы пытаемся сделать таким же популярным 14 февраля, день Святого Валентина, чтобы привлечь туристов, в том числе иностранных, на празднование Дня влюбленных в городе в течение недели», – добавил глава офиса по туризму Страсбурга Патрис Жени. В свою очередь, мэр города Кольмар (ежегодно этот небольшой городок посещают более трех миллионов туристов) Жильбер Майер отметил, что одним из знаковых событий для города стал фестиваль классической музыки под руководством Владимира Спивакова, который проводится уже почти 30 лет. Кроме того, очень популярен у туристов и городской музей Унтерлинден, находящийся в Доминиканском монастыре XIII века, располагающий одной из самых богатых в мире коллекций искусства от Средневековья до Возрождения. /TOURBUS.RU

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