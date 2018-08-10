Новости Cтраховая компания ЕRV: пока что страховой суммы хватает всем туристам «Данко» Страховщик прокомментировал ход выплат пострадавшим туристам обанкротившегося туроператора «Данко»

Как сообщили нашему порталу в компании «ЕRV - Туристическое Страхование», по состоянию на 8 октября страховщику поступило 456 документально подтвержденных заявлений на выплату страхового возмещения в отношении 923 туристов ООО «Данко Трэвел Компани» на общую сумму 47 168 306 руб. В компании сообщили также, что начиная с 10 сентября 2018 года страховая компания ERV формировала первый реестр страховых случаев для корректного определения размера выплат по каждому туристу. В первый реестр были включены заявления на выплату страхового возмещения, поступившие страховщику до 9 октября 2018 г. Страховщик «принимал к страховому возмещению только турпродукт» (комплекс услуг по перевозке и размещению). Размер реального ущерба по состоянию на 8 октября составил 47 168 306 руб., что не превысило страховую сумму по договорам страхования оператора в общем размере 50 млн руб. «Таким образом, выплата страхового возмещения по первому реестру застрахованных будет производиться в полном объеме», - отметили в компании. 9 октября страховая компания ERV уведомила о закрытии первого реестра (10.09.2018-08.10.2018 г.) по претензиям туристов «Данко Трэвел компани» и начала производить страховые выплаты. В тот же день ERV открыла второй реестр заявлений от туристов «Данко» о выплате страхового возмещения по договорам. Второй реестр заявлений будет сформирован в период с 9 октября по 6 ноября 2018 г. Как отмечают в страховой компании, «точный расчет страховых выплат будет производиться на конец дня 06.11.2018 г., исходя из суммы реального ущерба по предоставленным от застрахованных заявлениям, а также исходя из расчета остатка страховой суммы после произведенных выплат за первый реестр. Страховая сумма на второй реестр составит 2 831 693 руб. Выплаты застрахованным по заявлениям второго реестра начнутся с 7 ноября 2018 года». Напомним, что туроператор «Данко» заявил о прекращении деятельности 7 сентября, когда на сайте компании появилось обращение от лица гендиректора компании Оксаны Люлинцевой, в котором, в частности, говорилось: «В связи со сложившимися неблагоприятными рыночными условиями туроператор «Данко» приостанавливает свою деятельность, начиная с 7 сентября 2018 г. Все продажи прекращены. Туры, которые начинаются с 8 сентября 2018 г., будут аннулированы. Сложная рыночная ситуация заставила нас пойти на этот катастрофический, вынужденный шаг. Наша компания существует много лет и за это время зарекомендовала себя как надежный партнер и добросовестный участник туристического рынка. Для меня и каждого из членов моей команды это личная трагедия – мы до последней минуты боролись за возможность оказывать качественные услуги, прилагали максимум усилий, верили в себя, делали невозможное. В итоге – крах всех наших усилий и надежд». Компания работала на рынке в сфере выездного, въездного и внутреннего туризма около 20 лет. Согласно единому федеральному реестру, в 2017 году туроператор отправил на отдых за рубеж 15353 туриста. /TOURBUS.TU

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