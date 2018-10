Новости Профессионалы обсудили, зачем и как развивать бизнес-туризм в регионах В рамках прошедшего вчера в столице Всероссийского Дня MICE состоялась тематическая дискуссия «Регионы России как MICE-направления».

Открывая вчерашнюю тематическую дискуссию, посвященную развитию индустрии MICE в российских регионах, Игорь Коротин, директор департамента выставочной, ярмарочной и конгрессной деятельности ТПП РФ, отметил: «MICE-идеи очень активно реализуются в нашей стране, особенно в регионах. Наша задача в ходе этой встречи - собрать весь имеющийся опыт воедино и наметить пути развития отрасли». Также г-н Коротин отметил, что в последнее время активизировалось внимание государства к развитию делового туризма. В частности, на рассмотрении Думы находится закон о выставочно-конгрессной деятельности. «Искренне надеюсь, что этот закон будет принят, поскольку он по-настоящему сможет помочь развитию отрасли», - заключил Игорь Коротин. В свою очередь, Александр Мальцев, генеральный директор проекта BE IN RUSSIA, добавил: «Мы собрались здесь, чтобы установить новые связи, выявить тенденции развитию отрасли и выяснить, как при помощи этих знаний заложить основу для стратегического развития бизнесов». Александр Мальцев отметил, что для активной работы в регионах недостаточно только знания об их возможностях и потенциале, нужно активное сотрудничество и взаимодействие MICE-компаний и региональных властей, бизнес-отелей, транспортных компаний. Николай Фадеев, директор конгресс-бюро Башкортостана, рассказал о его роли для развития индустрии MICE в регионе: «Республика Башкортостан совершила заметный рывок в развитии индустрии встреч. Но это не просто «удача», это работа, успех которой был определён рядом факторов. К примеру, мы учитывали предпосылки к развитию индустрии в регионе, оценили условия, в которых нам придётся работать и, конечно, выделили основные цели». Стимулом для развития бизнес-туризма в регионе, по словам г-на Фадеева, стал саммит группы БРИКС 2015 года, тогда в Башкортостане началось активное строительство новых площадок, прошла реновация и расширение отельной базы, а также был построен конгресс-холл, признанный лучшим в стране в 2017 году. «Конгресс-бюро стало платформой для коллективной деятельности экономики, туризма и власти», - отметил Николай Фадеев. Елена Убилева, директор PR-компании «Экспофорум Интернешнл», исполнительный директор Российского союза выставок и ярмарок, в ходе своего доклада «Драйверы делового туризма в Санкт-Петербурге» отметила, что основные задачи для местных профессионалов индустрии — увеличение числа деловых посещений города на 23%, создание условий для реализации стратегической роли устойчивого развития туризма в экономической и социально-культурной сферах. Дмитрий Кузин, вице-президент ТПП Владимирской области, со своей стороны, дополнил коллег: «Владимирская область привнесла многое в понимание регионов, что такое MICE и что эта индустрия из себя представляет. Но мне хотелось бы подчеркнуть, что, к сожалению, в региональных бизнес-проектах до сих пор присутствует некая «местечковость». Коллегам необходимо помочь регионам понять основные принципы и задачи MICE, научить их культуре бизнес-туризма. Нужно, чтобы наши профессионалы понимали, для чего региональному бизнесу нужно активное развитие MICE-индустрии». Напомним, что организаторами впервые прошедшего вчера в столице Всероссийского Дня MICE выступили Торгово-промышленная палата РФ и ГК «Конкорд». Официальные партнёры мероприятия: BE IN RUSSIA, «Интурист», Cosmos Group, «Академсервис», «Панорама 360», TUI Corporate, Very Good Transfer и другие. /TOURBUS.RU

