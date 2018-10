Новости В Москве назвали лидеров делового туризма Вчера вечером в столице прошла Девятая церемония награждения победителей и лауреатов премии Russian Business Travel & MICE Award-2018

Девятая церемония награждения победителей и лауреатов премии Russian Business Travel & MICE Award 2018 состоялась вчера в столице. В этом году гостей торжественного события ждало немало нового. Впервые награждение победителей прошло на новой престижной площадке – в Центре Международной Торговли. Также в первый раз MICE Award стала завершающим аккордом нового масштабного профессионального Всероссийского дня MICE. Напомним, что Russian Business Travel & MICE Award - награда для лучших компаний и предприятий сферы делового туризма и MICE, которую в 2010 году учредили Торгово-промышленная палата РФ, журнал Business Travel и портал Conference.ru. Проект охватывает всех участников рынка делового туризма. В его рамках в 15 номинациях были названы лучшие конгрессные гостиницы в Москве, Санкт-Петербурге и регионах страны, лучшие конгрессные центры, организаторы конференций и инсентив-программ в России и за рубежом, business travel агентства, онлайн-системы бронирования, авиакомпании для бизнес-путешественников, конвеншен-бюро. За три месяца голосования за претендентов в 15 номинациях было подано более 2 млн интернет-голосов. География номинантов на награду широка, за обладание ею боролись компании со всей страны - от Калининграда до Владивостока и от Мурманска до Сочи.

Для подведения итогов был сформирован экспертный совет Russian Business Travel & MICE Award, объединивший экспертов рынка, ведущие российские и международные компании – крупных заказчиков услуг business travel и MICE.

Как и в прошлые годы, была вручена награда «За выдающийся вклад в развитие конгресс-услуг в России». Здесь не было выдвижения кандидатов на голосование, победителя в этой номинации определил Экспертный совет. В этом году награды удостоились сразу три компании. "Академсервис", "Интурист" и знаменитый олимпийский курорт «Роза Хутор». Впервые во время церемонии был отмечен лучший российский регион для проведения MICE-мероприятий. Его выбирал экспертный совет в ходе яркого состязания MICE- Впервые во время церемонии был отмечен лучший российский регион для проведения MICE-мероприятий. Его выбирал экспертный совет в ходе яркого состязания MICE- баттл, прошедшего в рамках Дня MICE. За звание MICE-региона номер один в России боролись Татарстан, Калининград, Сочи, Москва и Нижний Новгород. Победителем стал Нижний Новгород, а зрительские симпатии были отданы Калининграду. В этом году открыть первое отделение профессионального праздника было доверено постоянному ведущему премии, руководителю холдинга «Випсервис», харизматичному Дмитрию Горину и дебютирующей в новой роли Людмиле Михайловой, представляющей одну из крупнейших в России и Восточной Европе переводческих компаний «Эго Транслейтинг» - партнера RBT&MA. Во втором составе ведущих в роли соведущей Алексея Крылова, генерального директора UTS Group и бессменного героя и мастера экспромта церемоний RBT&MA, впервые выступила основатель и главный редактор журнала MICE&more Лина Москвина. Гостями торжественной церемонии награждения стали более 400 представителей индустрии гостеприимства, специализированных компаний, работающих в сфере MICE и business travel, профильных ассоциаций, а также представители крупных российских и зарубежных корпоративных MICE-заказчиков. Премии из года в год везет с партнерами. Проект поддерживают как постоянные, так и новые компании. В этом году партнерами RBT&MA стали гостиничная управляющая компания Cosmos Group, компании TUI Corporate, "Академсервис", "Интурист", MAXIMICE, "Эго Транслейтинг", транспортная компания Very Good Transfer, Японская национальная туристическая организация, проект BE IN RUSSIA, "Панорама 360 Москва Сити". Обладатели премии Russian Business Travel & MICE Award - 2018: Лучшая конгрессная гостиница Москвы категории 5* "Swissotel Красные Холмы Москва" Лучшая конгрессная гостиница Москвы категории 4* "Президент-Отель" Лучшая конгрессная гостиница С.-Петербурга Courtyard by Marriott St.Petersburg Pushkin Лучшая региональная конгрессная гостиница Отель «Имеретинский» (Сочи) Лучший конгрессно-выставочный или деловой центр России Конгрессно-выставочный центр «ЭКСПОФОРУМ» (С.-Петербург) Лучший организатор конференций в России MICE Market Лучший организатор конференций за рубежом UNIFEST Лучший организатор инсентив-программ в России "Фордевинд" Лучший организатор инсентив-программ за рубежом Aerotone Business travel Лучшее business travel агентство "Агентство АВИА ЦЕНТР " Лучшая авиакомпания для бизнес-путешественников "Аэрофлот" Лучший российский региональный офис по туризму или конвеншн-бюро в сфере продвижения MICE Конгресс-бюро Башкортостана Лучший национальный офис по туризму или конвеншн-бюро в сфере продвижения MICE Министерство туризма Израиля Лучший онлайн-продукт в сфере MICE и делового туризма DEMLINK За выдающийся вклад в организацию MICE-мероприятий и обслуживание международных спортивных соревнований на территории Российской Федерации компания "Академсервис" За выдающийся вклад в развитие туристических услуг в России компания "Интурист" За выдающийся вклад в развитие конгресс-услуг в России компания "Роза Хутор" Полный список победителей и лауреатов опубликован на сайте премии.



