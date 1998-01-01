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В результате наводнения на Майорке погибли иностранные туристы/ Власти Таиланда запретили туристам ночевать на Симиланских островах/ Россия и Андорра будут работать над взаимной отменой виз

В результате наводнения на Майорке погибли иностранные туристы

Ростуризм не располагает информацией о пострадавших в наводнении на Майорке российских туристах, сообщили в пресс-службе ведомства со ссылкой на данные МИД.

«Мы на связи с департаментом ситуационно-кризисного центра МИД России (ДСКЦ). Данные о наличии россиян среди пострадавших не поступали», — сообщили в пресс-службе.

Во вторник на испанском острове Майорка начались проливные дожди, которые привели к наводнению. По последним данным, жертвами стали девять человек, среди них два туриста из Великобритании.

Правительство Балеарских островов объявило три дня траура по погибшим в наводнении, все официальные мероприятия будут отменены.

Власти Таиланда запретили туристам ночевать на Симиланских островах

В Таиланде 9 октября вступил в силу запрет ночевок туристов на Симиланских островах, таким образом власти королевства пытаются решить экологические проблемы, вызванные массовым туризмом, сообщает Deutsche Welle.

Запрет распространяется на все ночевки, за исключением организованных несколькими лицензированными туркомпаниями. Однодневные поездки на острова по-прежнему разрешены.

Симиланские острова — одна из самых известных групп островов в Андаманском море, расположены в 80 километрах к северо-западу от Пхукета. В результате возросшего потока туристов на острова пострадали знаменитые местные кораллы и морская фауна.

Как сообщалось, департамент национальных парков и охраны дикой природы Таиланда планирует ограничить посещение туристами почти всех курортных островов. Между ними будут построены пирсы, чтобы сохранить кораллы.

Также планируется установить плавучие центры для отдыха туристов. Для въезда на острова будет предусмотрен электронный билет, чтобы контролировать турпоток. Симиланы стали одним из первых мест, где ограничено посещение и введены новые правила.

Россия и Андорра будут работать над взаимной отменой виз

Россия и Андорра договорились начать консультации по подготовке соглашения о взаимной отмене визовых требований, сообщил сегодня глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Россиянам сейчас виза в Андорру не требуется. Виза нужна, чтобы въехать в Испанию или во Францию. Затем в Андорру россияне въезжают без виз, а андоррцы к нам едут с визой. Сегодня мы договорились эту несправедливость постараться устранить и начать консультации по подготовке соглашения о взаимной отмене визовых требований", - заявил г-н Лавров в среду на пресс-конференции в Москве по итогам переговоров с главой МИД Андорры Марией Убак.

"Надеюсь, мы это сможем сделать достаточно оперативно", — добавил российский министр.

/TOURBUS.RU



