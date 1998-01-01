Новости ЦИФРА НЕДЕЛИ: По итогам года Израиль рассчитывает принять 400 тысяч российских туристов Наши эксперты комментируют спрос на отдых в Израиле в начавшемся осенне-зимнем сезоне

По итогам первых девяти месяцев 2018 года в Израиле побывали 272 тысячи российских туристов. Об этом сообщает АТОР со ссылкой на Ксению Кобякову, главу департамента Министерства туризма Израиля в РФ и СНГ. По ее словам, это в целом соответствует показателям за аналогичный период 2017 года. «За 9 месяцев 2018 года турпоток из РФ показал небольшое снижение в 2%, что в условиях колебаний курса валют на российском рынке можно назвать приемлемым результатом», – отмечает г-жа Кобякова. В Израиле надеются на рост российских туристических прибытий в связи с запуском сезонных чартерных программ в аэропорт Овда (курорт Эйлат на Красном море), полеты в который субсидируются Минтуризма Израиля. В этом зимнем сезоне за каждого привезенного российского туриста консолидатор рейса (туроператор или авиакомпания) получит 60 евро, что превысит цифру прошлых сезонов на 15 евро). Как сообщила Ксения Кобякова, в зимнем сезоне 2018–2019 гг. участниками программы субсидирования стали три туроператора – Coral Travel, ICS Travel Group и «Библио Глобус», которые будут выполнять из Москвы по 2 рейса в неделю, а также «Уральские авиалинии», которые будут раз в неделю летать из Санкт-Петербурга. Блоки мест на петербургском рейсе берут туроператоры ICS Travel Group, «TUI Россия» и «Премьера». Первые рейсы были выполнены уже в сентябре. «В итоге этой зимой у нас будет семь чартерных рейсов в неделю из Москвы и Петербурга на курорт Эйлат. По сравнению с прошлым сезоном, общее количество участников программы не изменилось. Что касается суммарного количества рейсов, если все они будут выполнены, то их будет больше по сравнению с сезоном 2017–2018. К тому же, идя навстречу пожеланиям туроператоров, мы продлили действие нашей программы поддержки. Если в прошлом сезоне программа действовала до конца марта, то в текущем сезоне она продлится уже до 31 мая. Таким образом, российские туристы смогут и в мае 2019 года отправиться на отдых в Эйлат по привлекательным ценам», – резюмирует Ксения Кобякова. По ее словам, туроператоры сообщают о хорошей глубине продаж на предстоящую зиму. Увеличению продаж на израильском направлении должна помочь и традиционная масштабная рекламная кампания, которая охватывает не только Москву и Санкт-Петербург, но и ряд регионов: Екатеринбург, Новосибирск, Ростов-на-Дону, Краснодар, Сочи, Самару и Пятигорск. В общей сложности, на продвижение израильского туристического продукта, включая Эйлат, Иерусалим и Тель-Авив, Минтуризма Израиля в этом зимнем сезоне потратит в России около 2 млн евро. По прогнозам г-жи Кобяковой, по итогам 2018 года Израиль посетят порядка 400 тысяч россиян, что в целом будет соответствовать показателям 2017 года. В прошлом году в Израиле побывало 397 тыс. граждан РФ (+40% к 2016 году). В беседе с нашим корреспондентом представитель пресс-службы туроператора «Библио Глобус» отметил: «Спрос на туры в Израиль в летнем сезоне 2018 года был на прошлогоднем уровне. Часто запрашивали, несмотря на низкий сезон, Эйлат - там обширная отельная база, есть и большие сети Isrotel, Dan, Fattal, Astral, а также небольшие уютные гостиницы. В дополнение пользовались спросом экскурсионные туры. Прогнозы на год положительные, мы открыли продажи на осенне-зимний сезон». Со своей стороны, Людмила Озик, руководитель отдела Израиля компании VAND, сообщила: «Пока что глубина продаж туров в Израиль незначительная. Самым высоким спросом пользуется отдых в октябре. Уверена, что Израиль сможет принять 400 тыс. российских туристов к концу года, вопрос в том, сможет ли такое количество россиян отправиться на отдых в эту не самую дешевую страну». Наконец, Татьяна Коршунова, ведущий менеджер по связям с общественностью «TUI Россия», отметила: «Спрос на отдых в Израиле стабильный, глубина продаж - до середины января. Наиболее активно бронируются туры на ноябрьские праздники и новогодние заезды». /TOURBUS.RU

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