Новости Граждане России могут посещать без виз уже 119 стран Компания Henley & Partners опубликовала очередной рейтинг паспортов мира, в котором наша страна заняла 47 место

Как сообщается в последнем исследовании консалтинговой компании Henley & Partners, Россия заняла 47 место в рейтинге паспортов мира за четвертый квартал 2018 года. Рейтинг паспортов мира ранжируется по количеству стран, доступных для посещения без визы. Статистический анализ паспортов мира проводится компанией Henley & Partners с 2006 года. В четвертом квартале было проанализировано 106 стран. Сегодня граждане России могут посещать без визы уже 119 стран. Это произошло после того, как власти Тайвая с 6 сентября ввели в тестовом режиме для граждан России режим безвизового въезда на остров, который будет действовать до 31 июля 2019 года. Ранее, комментируя нашему порталу новость об отмене виз для посещения Тайваня, Юлия Фрундина начальник отдела Юго-Восточной Азии компании «Квинта Тур», отметила: «Если внимательно рассмотреть вопрос, то получится, что консульский сбор за визу - $50, а средняя стоимость поездки начинается от $1900. Получается, что эти $50 мало на что повлияют. Что же касается срока пребывания, то в настоящее время 98% путешествующих на Тайвань - это бизнесмены, у которых могут быть и годовые и рабочие визы, которых в расчет мы сейчас не берем. Для поездки же с туристической целью 14-ти дней достаточно. Туристический потенциал острова очень велик - это и красивейшая природа с абсолютно разными ландшафтами, и гастрономия, и пляжи. Наибольшим спросом для путешествия на Тайвань пользуется весна и осень. Именно в это время туристы могут избежать жаркой и влажной погоды. При этом отдых на Тайване в основном выбирают туристы «со стажем», которые хотят увидеть что-то новое и интересное». Вместе с тем в общем рейтинге Россия потеряла одну позицию, опустившись с 46 на 47 место за счет перемещения других стран. В начале 2018 года россияне могли посещать без визы 110 стран мира. В прошлом году это показатель составлял 106, в 2016 году – 105 стран. По данным индекса паспортов за четвертый квартал 2018 года, лидером рейтинга стала Япония. Граждане этой страны могут посещать без визы 190 стран мира. Не так давно Япония получила безвизовый доступ в Мьянму, благодаря чему обогнала Сингапур, который разместился на второй строчке (189 стран с безвизовым посещением). В начале 2018 года больше всего стран без оформления визы могли посетить обладатели немецкого паспорта (177 стран). За последние три месяца Германия потеряла свои позиции в рейтинге, однако увеличила число стран с безвизовым посещением и заняла третье место (188 стран). Такой же показатель у Южной Кореи и Франции. Четвертое место разделили Дания, Италия, Испания, Финляндия, Швеция. П ятое место, как и в прошлом году, занимают США. Граждане штатов могут посетить 186 стран мира без визы. Такой же показатель у Норвегии, Великобритании, Португалии и Нидерландов. За ними следуют Канада, Ирландия, Швейцария и Бельгия (185 стран). Седьмое место заняли Австралия, Мальта и Греция (183 страны), восьмое – Чехия и Новая Зеландия (182 страны). Девятое место заняла Исландия (181 страна), потеряв одну позицию по сравнению с прошлым годом. Венгрия, Малайзия и Словения замыкают первую десятку стран в индексе паспортов (180 стран). Согласно рейтингу, среди бывших союзных республик (не считая страны Балтии, которые входят в ЕС) лидирует Украина. В новом рейтинге она расположилась на 41 месте (128 стран). Остальные представители бывшего СССР остались позади России. Грузия поднялась в рейтинге на 50 место (112 стран). Республика Беларусь заняла 68 строку (77 стран), следом расположился Казахстан (76 стран). Азербайджан занимает 75 место (66 стран), Киргизия – 78 позицию (63 страны), Армения оказалась на 80 месте (61 страна), Узбекистан (59 страны) и Таджикистан (58 стран) заняли 82 и 83 места соответственно. Самые нижние строки индекса паспортов Henley & Partners занимают Пакистан, Сомали, Сирия, Ирак и Афганистан, граждан которых без виз готовы принимать порядка 30 стран. /TOURBUS.RU

Теги: Назад к списку новостей

Поиск по новостям По дате: По месяцу и году: Выберите месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Выберите год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 По тексту:



Подписка