Двести тысяч круизных туристов не попадут в следующем сезоне в Дубровник

В следующем году в Дубровник, один из самых красивых городов Хорватии, смогут заходить не более двух лайнеров в день, на борту которых будет не более пяти тыс. человек, - сообщает АТОР.

Как сообщается, властям Дубровника удалось найти решение по урегулированию «чрезмерного туризма», причиной которого были пассажиры круизных судов, жаждущие посмотреть на стены города из популярного сериала «Игра престолов».

С 2013 года Дубровник получает примерно столько же туристов, прибывающих по морю, сколько и по суше: около миллиона человек. При этом в отдельные дни в городе останавливалось более 10 лайнеров, на бортах которых одновременно прибывало более 12 тыс. гостей.

Все эти массы людей направлялись в историческую часть города, что вызывало настоящие заторы на узких улочках и пробки на дорогах из-за экскурсионных автобусов.

Ситуацией были обеспокоены и в ЮНЕСКО: организация предупредила, что, если городские власти не справятся с растущим потоком туристов, Старый город Дубровника будет вычеркнут из Списка Всемирного наследия.

В ЮНЕСКО рекомендовали допускать в исторический центр не более 8000 посетителей в день. В этой связи мэрия Дубровника рассматривала даже вариант по введению лимита на посещения туристов. Однако ситуация не потребовала столь радикальных мер.

Как рассказал местным СМИ мэр Дубровника Мато Франкович, городу удалось договориться с круизными компаниями о гибком графике судозаходов на 2019 год, так что в будущем сезоне в Дубровнике будет максимум два круизных судна в день с максимальным количеством 5 тыс. пассажиров. Таким образом, в будущем году Дубровник примет около 800 тыс. круизных туристов, а не миллион, как было раньше.

По словам градоначальника, уже в этом году, благодаря более оптимальному графику судозаходов и наведению порядка в местной туристической инфраструктуре, по Дубровнику можно пройтись с большим комфортом: количество уличных сувенирных развалов сократилось на 80%, на треть стало меньше столов и стульев, выставляемых кафе и ресторанами на улицах.

«Мы пошли на шаг дальше ЮНЕСКО и доведем количество круизных туристов в Старом городе до пяти тыс. человек. Впервые за последние 10 лет улицы исторического центра не были этим летом заблокированы. Мы готовы потерять немного денег, но у нас будет лучшее качество жизни для наших жителей и туристов», – подчеркнул г-н Франкович.

Людмила Пучкова, директор отдела развития и коммерции компании «Круизный Дом МК», заявила нашему корреспонденту: «Решение Дубровника по ограничению входа круизных лайнеров носит скорее всего декларативный характер. Уверена, что таким заявлением, власти хотят просто «монетизировать» посещение одного из самых красивых городов Средиземноморья.

Круизные компании, как всегда, будут обсуждать с властями Дубровника режим посещения и найдут «золотую середину», которая устроит всех, но не скажется на интересах туристов».

В свою очередь, Михаил Корнышев, генеральный директор круизного туроператора «Ника» отметил в беседе с нами: «Конечно, это решение скажется негативно на круизных программах, потому что достойной альтернативы у Дубровника на Адриатике нет. Даже со Сплитом его нельзя сравнивать.

Но это мера вынужденная. Это ужасно, когда в историческом центре города создаются «пробки» из туристов, ведь улочки Дубровника очень узкие.

На мой взгляд, нужно поработать над расписанием захода лайнеров в город, чтобы каждый день могло зайти определенное количество лайнеров, и не было ситуаций, когда за один день город посетило пять лайнеров, а во второй день – два. Все должно быть в равной пропорции».

/TOURBUS.RU