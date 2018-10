Новости Всероссийский День MICE начался! Сегодня в конгресс-центре столичного Центра международной торговли впервые проходит крупнейшее ежегодное мероприятие, объединяющее ведущих профессионалов российского делового туризма

Cегодня утром в конгресс-центре Центра международной торговли на Пресне состоялось открытие первого Всероссийского дня MICE. Мероприятие объединило всех участников отрасли - представителей властных структур, организаторов и заказчиков, а также подрядчиков. Организаторы мероприятия – Торгово-промышленная палата и ГК «Конкорд». Основные задачи Дня MICE - продемонстрировать гостям мероприятия возможности MICE в России, познакомить заказчиков с доступными продуктами, а также привлечь внимание лидеров отрасли к выгодам развития регионов России как MICE-направлений.

В программе сегодняшнего Дня MICE: • Конференция для профессионалов отрасли из регионов России «Индустрия MICE в регионах России: вектор развития» • Workshop «BE IN RUSSIA TOP-100/ будь в России!» • MICE-Баттл регионов России • IX Церемония Russian Business Travel & MICE Award В ходе приветственного слова Игорь Фомин, председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике, поздравил коллег с началом первого Дня MICE и выразил надежду, что мероприятие будет успешным и плодотворным для развития индустрии делового туризма России. В свою очередь, Евгений Куделя, начальник Управления государственных туристских проектов и безопасности туризма Ростуризма, заявил: «Емкость MICE-рынка в России оценивается в 200 млрд евро. Поэтому сейчас активно ведётся планирование развития инфраструктуры на 2019-2025 годы. Также будет продолжена поддержка сегмента делового туризма, подготовлены программы повышения квалификации специалистов и продвижения продукта на мировом рынке». Первый вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ Максим Фатеев отметил, что повышение престижа организации и проведения мероприятий в России - одна из приоритетных задач Палаты, чья работа нацелена на улучшение и развитие деловых отношений с международными партнерами. «Конгрессный потенциал нашей страны выглядит очень перспективным», — подчеркнул спикер. По мнению выступавших экспертов, участие в конгрессных форумах и мероприятиях позволяет решить актуальные вопросы отрасли в рамках реализации стратегии экономики. Эксперты также отметили, что важно усилить информационное освещение программ делового туризма, увеличить поддержку этого сектора туриндустрии в регионах и помощь бизнесу в использовании господдержки. В свою очередь, председатель Комитета Торгово-промышленной палаты РФ по предпринимательству в сфере туристской, курортно-рекреационной и гостиничной деятельности и вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин подчеркнул важность взаимодействия профессионалов туристической индустрии: «MICE - это и въездной, и выездной и внутренний туризм. Поэтому профессионалам нужно помнить, что они делают общее дело, уважать друг друга и не нарушать норм деловой этики». Темой пленарного заседания сегодняшнего форума стали «Конгрессно-выставочные мероприятия как эффективный инструмент развития экономики регионов». А одним из главных мероприятий сегодняшнего дня станет тематическая дискуссия «Регионы России MICE-направления» и практическая сессия «Современные креативные технологи MICE-индустрии». Также в рамках Всероссийского Дня MICE пройдёт Девятая церемония награждения премии Russian Business Travel & MICE Award. Официальными партнерами первого Дня MICE выступили лидеры отрасли: BE IN RUSSIA, «Интурист», Cosmos Group, «Академсервис», «Панорама 360», TUI Corporate, Very Good Transfer и другие. Официальный информационный партнёр - медиахолдинг «Турбизнес».



Теги: Назад к списку новостей

Поиск по новостям По дате: По месяцу и году: Выберите месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Выберите год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 По тексту:



Подписка