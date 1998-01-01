Новости Турофис Индии откроется в Москве уже в следующем году Представители Министерства туризма Индии и посол Индии в России рассказали журналистам о планах по активному продвижению своей страны на российском туррынке

Открытие официального туристического офиса Incredible India состоится в Москве в следующем году – подтвердил нашему порталу г-н Ануп Бисвас, отвечающий за продвижение Индии на туристических рынках Франции, Испании, Швейцарии, Португалии, России и стран СНГ. Вчера, в рамках Индийского туристического роуд-шоу, он встретился в Москве с журналистами и рассказал им о планах по долгожданному открытию в России турпредставительства своей страны. По его словам, московский офис Incredible India нужен для укрепления и придания нового качества туристическим связям России и Индии. «Сейчас все российские запросы обрабатываются через офис Incredible India в Париже, что очень неудобно обеим сторонам, поскольку живое общение затруднено и в нашей работе нет оперативности», – рассказал он. По замыслу организаторов, Incredible India станет главным туристическим офисом правительства Индии в России. Помимо того, что туристы смогут получить в офисе необходимые информационные материалы и полезные рекомендации по посещению страны, офис задуман и как открытая бизнес-площадка. «Эта дискуссионная площадка будет очень функциональной для российских туроператоров, а индийская сторона сможет с помощью центра проводить различные информационные и промо-кампании в сегменте b2b, обучающие семинары и многое другое», – сообщил г-н Бисвас. По его словам, предстоящее открытие индийского турофиса связано также со стремительным увеличением российского турпотока в его страну и расширением спектра туристических предложений. Как отметил спикер, «если в 2017 году нашу страну посетили 279 тысяч россиян, то в этом году мы ожидаем не менее трехсот тысяч ваших туристов». При этом более 88 тысяч россиян оформили в прошлом году электронную онлайн-визу, что заметно облегчает посещение страны. Одной из главных задач нового офиса станет и расширение предлагаемых россиянам программ. По словам г-на Бисваса, «к сожалению, пока что для большинства ваших туристов Индия – это лишь пляжи Гоа. Однако в нашей стране находятся 37 памятников мирового наследия ЮНЕСКО и почти 80% Гималайских гор. Мы представляем отличные возможности для бизнес-туризма, экскурсионных, экологических и приключенческих туров, семейного и свадебного отдыха, посещения многочисленных красочных праздников, горнолыжных и гольф-программ. Наш особый турпродукт – йога-туры и wellness-программы – достаточно сказать, что ежегодно в нашей стране реализуется около 33 млн оздоровительных туров. Наши порты ежегодно принимают огромное число круизных морских судов. Но вместе с тем, мы предлагаем и очень интересные речные круизы по нашим великим рекам Гангу и Брахмапутре – этот турпродукт до сих пор практически неизвестен на вашем рынке. Так что планов по продвижению новых программ и видов отдыха у нас очень много». Отдельно г-н Бисвас остановился на расширении авиасообщения между нашими странами. В настоящее время на регулярной основе в страну из России летает лишь «Аэрофлот» (дважды в день в Дели), а зимние чартерные программы осуществляются только в Гоа. Поэтому, отметил спикер, в планах министерства туризма страны – способствовать как возвращению на маршруты в Россию национальной авиакомпании Air india, так и предлагать помощь российским оператором в осуществлении чартерных программ в другие туристические индийские регионы. Присоединившийся к беседе с журналистами новый посол Республики Индия в России г-н Бала Венкатеш Варма, в свою очередь, отметил: «Нынешнее масштабное роуд-шоу, встречи с туроператорами и журналистами, а также предстоящее открытие в Москве нашего официального турофиса говорят о том, что Индия серьезно заинтересована в продвижении в России. Сегодня ваша страна, наряду с США, Великобританией, Германией и Францией, входит в топ-5 стран, из которых к нам приезжает наибольшее число гостей. Однако у развития российского туризма в Индию еще есть огромные перспективы – прежде всего в плане увеличения числа ваших туристов, которые будут приезжать к нам с целью экскурсионного и оздоровительного туризма. Кроме того, все больше индийских туристов мечтает посетить Россию – и здесь мы также видим позитивные перемены и огромные возможности для дальнейшего роста». /TOURBUS.RU

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