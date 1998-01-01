Новости Петербург недосчитался «внутренних» туристов Эксперты обсуждают причины недостаточно высокого спроса на поездки в Северную столицу по окончании ЧМ-2018

Предварительные итоги летнего сезона показывают, что организованному внутреннему туризму так и не удалось восстановить позиции после проведения ЧМ-2018. По общей оценке экспертов, в лучшем случае по итогам года показатели объемов будут аналогичны прошлогодним, - сообщает наш корреспондент в городе на Неве. Подводя итоги сезона накануне Всемирного дня туризма, председатель Комитета по развитию туризма Петербурга Евгений Панкевич подтвердил, что во время мундиаля Северную столицу посетили более миллиона туристов, из которых 650 тыс. были иностранцами. За первое полугодие в Петербурге побывало 3,7 млн гостей, и, впервые в истории города, в январе-июне город посетили 1,95 млн иностранцев и 1,85 млн россиян. В результате, по оценке Евгения Панкевича, в целом по 2018 году Петербург примет 8, а возможно, даже и 8,5 млн туристов. Однако игроки рынка внутреннего туризма констатируют: случившийся во время ЧМ-2018 спад в полной мере компенсировать так и не удалось. «В июне-июле в приеме гостей был заметен явный спад, - соглашается руководитель Центра познавательных путешествий «Дядюшка Ник» Марина Бородинова. – Скорее всего, многие туристы попросту побоялись ехать в город, в котором проходили матчи ЧМ-2018. И хотя в августе и сентябре турпоток вырос, к концу сезона, в лучшем случае, удалось достичь примерно тех же объемов, которые были в 2017-м». В свою очередь, генеральный директор компании «Эклектика» Игорь Воеводский подтверждает, что «чемпионат прошел на высшем уровне, но российских туристов было очень мало. Во время мундиаля обычные туристы не приезжали: самыми активными месяцами в этом сезоне оказались август и начало сентября. Из-за ЧМ гостиницы завысили цены, и внутренние туристы, на которых петербургский туристический бизнес, в основном, и держится, не поехали». По общей оценке, к концу сезона была надежда отыграть падение во время ЧМ-2108 и вывести показатели на уровень прошлого года. Однако как в общем по организованному туризму Петербурга (в частности, по объемам въездного и внутреннего сегментов), так и по целому ряду компаний сделать этого так и не удалось. В частности, генеральный директор компании «Музыка путешествий» Алена Сергеева подтвердила, что «падение турпотока во время мундиаля, достигавшее 50% от обычных объемов, даже к концу сезона компенсировать не удалось». «После завершения чемпионата количество туристов, конечно, возросло, но их оказалось все же недостаточно для того, чтобы достигнуть прежних объемов», - отметила она. Если говорить об оценке сезона в целом, его можно охарактеризовать как средний. Во всяком случае, надежды на высокие показатели не оправдались, – констатирует Владимир Васильев, президент Ассоциации малых гостиниц Петербурга. – Да и в будущее я тоже смотрю без большого оптимизма: да, ЧМ-2018 действительно стимулировал желание туристов приехать повторно, но ожидать шквального потока не следует, поскольку «перековать» болельщиков в туристов – задача непростая». /TOURBUS.RU

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