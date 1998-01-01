Основатель и гендиректор сервиса Biletix Александр Сизинцев покинул компанию

Как стало известно нашему порталу, Александр Сизинцев покинул пост генерального директора интернет-сервиса для путешественников и туроператора Biletix, основанного им в структуре холдинга «Випсервис» в 2009 году. На этой позиции его сменил коммерческий директор Biletix Игорь Константинов.

«Мы наблюдаем стремительные и кардинальные изменения технологийи каналов дистрибуции на авиапассажирском рынке как в России, так и в мире. Желая быть частью этих глобальных изменений и обладая необходимыми профессиональными компетенциями, я принял решение перейти в команду компании-разработчика «Транспортные автоматизированные информационные системы – ТАИС». Ключевая разработка ТАИС– IT-платформа TAIS PSS для авиакомпаний», – прокомментировал свое решение Александр Сизинцев.

Отметим, что OOO "ТРАНСПОРТНЫЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ - ТАИС" – российская компания-разработчик передовых IT-решений для участников авиационного рынка – авиакомпаний, аэропортов, онлайн- и офлайн-агентов.

Программа TAIS – это комплексная платформа по управлению инвенторными, распределительными и дистрибутивными процессами авиакомпаний, дающая авиакомпаниям возможность снизить дистрибутивные расходы и оперативно кастомизировать функционал в рамках существующих отраслевых стандартов.

На сегодня ядро решения, развитие которого, как и большинства глобальных GDS и инвенторных баз, ведется на протяжении более 40 лет с учетом меняющейся технологической среды и запросов авиакомпаний, полностью обновлено и соответствует уровню передовых технологических решений в области систем бронирования.

«TAIS PSS на сегодняшний день полностью модифицирована, гибко приспосабливается под нужды каждого из клиентов-авиакомпаний и, главное,дает возможность в разы снизить дистрибутивные расходы. Вместе с тем решение призванообеспечитьинформационную безопасностьроссийских пассажирови операционную стабильностьавиакомпаний на случайсамых критичных изменений на глобальном рынке.

В TAIS мне предстоит оптимизировать управленческие процессы и подготовить компанию к дальнейшему расширению рыночной доли в качестве заместителя генерального директора по экономике и финансам»,– добавляет Александр Сизинцев.

Под руководством Александра Biletix прошел путь от стартапа до одного из крупнейших игроков в онлайн-туризме и электронной коммерции в России и СНГ. По результатам 2017 года оборот компании достиг 11 млрд рублей, объем продаж превысил 1,3 млн. билетов. Среди ключевых корпоративных партнеров Biletix такие корпорации, как Сбербанк, ВТБ, Ростелеком, Тинькофф-Банк, «Связной», аэропорт Внуково и др.

Помимо головного офиса в России, компания Biletix представлена офисами в столицах Армении, Казахстана и Белоруссии.

Новый руководитель компании Игорь Константинов перешел в команду Biletix в 2016 году, возглавив сформированный им коммерческий блок. Карьерный путь Игоря в индустрии туризма начался вавиакомпании S7 Airlines в 2003 году. С 2006 года по 2016 год Игорьявлялся генеральным директором ЗАО «Трансагентство Внуково», отвечая за организацию продаж транспортных и сопутствующихуслуг аэропорта Внуково.

«Моими ключевыми задачами на позиции генерального директора Biletix в ближайшие несколько лет станет обеспечение дальнейшего роста доходности компании и финансовой стабильности, эффективной автоматизации процессов и расширение продуктовой линейки во всех каналах продаж на рынках присутствия Biletix», – отметил Игорь Константинов.

/TOURBUS.RU