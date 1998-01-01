Российские туристы-индивидуалы проведут ноябрьские праздники в Праге и Петербурге

На начало октября самым востребованным городом для поездок российских туристов в первую неделю ноября стала Прага – гостиницы в чешской столице россияне бронировали чаще всего. Такие выводы содержатся в исследовании туристических планов россиян на период с 1 по 7 ноября, проведенном сервисом бронирования отелей Ostrovok. В прошлом сентябре Прага занимала лишь пятое место по количеству бронирований на период с 1 по 7 ноября.

Второе место в этом году занял Санкт-Петербург, на третьей строчке расположилась Москва – эти города и в прошлом году пользовались популярностью у российских путешественников и лидировали по количеству забронированных гостиниц.

Однако фавориты россиян меняются – так, по данным Ostrovok, Вильнюс и Амстердам, в которых российские туристы активно бронировали размещения в прошлом сентябре, в этом году не вошли в топ-20 направлений для поездок в начале ноября. Новичком в рейтинге стала Ялта, занявшая сразу седьмое место в топ-20.

Более половины городов, вошедших в рейтинг, расположены на территории Шенгенской зоны, для въезда в которую россиянам необходима виза – судя по количеству бронирований, ее получением туристы занимаются заранее уже сейчас.

Наталья Радченкова, директор по маркетингу Ostrovok, комментирует: «Опираясь на данные о фактически прожитых бронированиях с 1 по 7 ноября 2017 года, можно сделать вывод, что ближе к предполагаемым датам поездки топ-20 изменится в пользу безвизовых и внутренних направлений.

Так, например, в прошлом году Стамбул занял четвертое место по количеству прожитых бронирований в первую неделю ноября и стал самым востребованным городом зарубежья, а Дубай оказался на 18 месте, хотя в рейтинг востребованных направлений конец сентября 2017 года оба города не попали».

Средняя длительность планируемых путешествий в период с 1 по 7 ноября 2018 года составляет 2,7 дня, средняя стоимость бронирования в период с 1 по 7 ноября выросла на 30% по сравнению с 2017 годом.

Основным фактором, повлиявшим на изменение стоимости размещения на зарубежных направлениях, стало подорожание средней стоимости проживания за ночь практически по всем категориям, что объясняется курсовыми колебаниями и ослаблением рубля по отношению к доллару и евро.

Среди топ-20 самых востребованных направлений для поездок в начале ноября дешевле всего забронировать гостиницу категории 3* за рубежом можно в Риге (2 739 рублей за ночь), Гданьске (3 259 рублей), Варшаве (3 403 рубля), Праге (3 501 рубль) и Вене (3 871 рубль).

Дороже всего, по данным Ostrovok, обойдется ночь в гостинице 3* в Хельсинки (8 588 рублей), Париже (7 812 рублей), Лондоне (7 039 рублей), чуть меньше 7 тысяч рублей обойдется ночь в Барселоне (6 773 рубля), ночь в Риме будет стоить почти 6 тысяч рублей (5 890 рублей).

Что касается российских городов, самыми доступными по цене оказались гостиницы категории 3* в Сочи (1 873 рубля), несколько дороже можно забронировать отель в Санкт-Петербурге (2 570 рублей). Больше трех тысяч рублей за ночь будет стоить гостиница в Казани (3 308 рублей), Ялте (3 421 рубль). Дороже всего в данной категории обойдется ночь в Москве (3 769 рублей).

По итогам 2017 года первые три строчки в топ-20 самых востребованных городов по количеству прожитых бронирований с 1 по 7 ноября заняли исключительно города России. Лидером рейтинга стала Москва, обогнав города зарубежья, на втором месте расположился Санкт-Петербург, на третьей строчке – Казань – в этих городах туристы забронировали больше всего гостиниц.

Самым популярным городом зарубежья для поездок в начале ноября 2017 года стал Стамбул, второе место занял Берлин, на третьей строчке расположился Париж.

/TOURBUS.RU