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Меняется расписание ночных аэроэкспрессов в Шереметьево и Внуково/ 53 человека пострадали в ДТП с туристическим автобусом в Таиланде/ МИД РФ предупредил туристов о сбоях в работе ж/д транспорта в Италии

Меняется расписание ночных аэроэкспрессов в Шереметьево и Внуково

Компания "Аэроэкспресс" в связи с ремонтными работами на железной дороге в середине октября скорректирует расписание ночных электричек, курсирующих в аэропорты Шереметьево и Внуково, сообщил перевозчик.

Речь идет об отмене поездов, отправляющихся с Белорусского вокзала в 0:00 в ночь с 14 на 15 октября, с 21 на 22 октября и с 22 на 23 октября, а также обратных рейсов в эти же дни.

Поезда, отправляющиеся в 0:00 с Белорусского вокзала и в обратном направлении из аэропорта Шереметьево будут также отменены в ночь с 17 на 18 октября, с 19 на 20 октября и с 23 на 24 октября. Время отправления поездов, отправляющихся в эти даты в 0:30, будет скорректировано от 2 до 13 минут.

Расписание рейсов, отправляющихся в ночь с 15 на 16 октября и с 16 на 17 октября с Киевского вокзал в аэропорт Внуково и обратно, будет скорректировано от 2 до 15 минут. Речь идет о поездах, отправляющихся в 0:00 и 6:00.

Остальные поезда во Внуково и Шереметьево будут выполняться в соответствии с расписанием.

53 человека пострадали в ДТП с туристическим автобусом в Таиланде

Туристический автобус попал в ДТП с пикапом на серпантине в Таиланде и сорвался в обрыв, пострадали 53 человека, сообщает местный портал Sanook.

"Туристический автобус ехал из провинции Чайяпхум для участия в буддийской церемонии в одном из храмов провинции Самутпракан. На серпантине в провинции Пхетчабун автобус столкнулся с пикапом и сорвался в обрыв. Пострадали 53 человека", — пишет портал.

В автомобиле находилось пять человек, все они, а также 48 пассажиров автобуса были доставлены в больницы.

Как сообщает портал, дорога в этом месте очень узкая и крутая, поэтому на особо опасном отрезке дороги водителям следует быть внимательнее и сбрасывать скорость транспортного средства.

По словам полиции, причиной ДТП мог стать отказ тормозной системы автобуса.

МИД РФ предупредил туристов о сбоях в работе ж/д транспорта в Италии

Суточная забастовка персонала ряда ж/д компаний пройдет в конце октября в Италии, сообщает ситуационно-кризисный центр МИД РФ (ДСКЦ).

"Италия – 24-часовая забастовка работников ж/д компаний Trenitalia, Italo NTV и Trenord с 21.00 (местн. вр.) 25 октября по 21.00 26 октября. По всей стране ожидаются сбои в работе ж/д транспорта", — говорится в Twitter ДСКЦ.

/TOURBUS.RU



