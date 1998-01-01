Новости «РоссТур»: развитие событий Ростуризм не смог получить от главы «РоссТура» сведения о числе пострадавших туристов/ Страховая компания ERV начнет выплаты клиентам «РоссТура» только после официального прекращения им туроператорской деятельности/ РСТ: задолженность «РоссТура» перед туроператорами может превышать 230 млн руб.

Как сообщили в пресс-службе Ростуризма, в минувшую пятницу в ведомстве прошла рабочая встреча, посвященная обсуждению вопросов, связанных с прекращением компанией «РоссТур» сотрудничества с рядом ведущих туроператоров. В мероприятии принимали участие генеральный директор компании «РоссТур», представители туроператоров «Анекс Тур», «Корал Тревел», «Санмар», «Интурист», «Пегас Туристик», страховой компании ERV и Общественного совета при Ростуризме. «Глава «РоссТура» Александр Недополз сообщил, что в настоящее время компанией проводится активная работа по привлечению средств инвесторов для возобновления работы с туроператорами и погашения задолженности. Вместе с тем, он затруднился ответить на вопросы о количестве туристов, которые могут пострадать в сложившейся ситуации, и об объеме задолженности перед ними. Представители туроператоров выразили готовность оказывать максимальное содействие туристам, а также турагентам в вопросе оплаты туров и принимать напрямую платежи за забронированный ранее туристский продукт», — говорится в сообщении. Ростуризм дополнительно запросил у «РоссТура» сведения о количестве туристов, суммах задолженности перед туристами, а также информацию о предпринимаемых компанией мерах в интересах туристов. «Ростуризм обратил внимание компании «РоссТур» и других сторон на недопущение нарушения прав и законных интересов туристов. Ростуризм напомнил о том, что финансовый спор между хозяйствующими субъектами не должен отражаться на потребителях туристских услуг, которым, безусловно, должны быть в полном объеме оказаны оплаченные ими услуги, а все разногласия должны быть урегулированы в установленном законодательством порядке», — подчеркнули в ведомстве. Между тем исполнительный директор страховой компании ERV Юлия Алчеева сообщила СМИ, что клиенты туроператора "РоссТур" смогут получить выплаты только после официального заявления о прекращении туроператорской деятельности и соответствующего приказа Ростуризма. "Мы еще не анализировали заявление главы "РоссТура" о планах остановить туроператорскую деятельность. У нас действительно есть договор, который предусматривает в случае прекращения работы туроператора "РоссТур" выплаты компенсаций туристам на общую сумму 150 млн рублей. Страховой случай компании еще не наступил. Это должно быть публичное заявление об остановке деятельности, а также приказ Ростуризма. Только после этого туристы, которые приобретали турпродукт "РоссТура", смогут получить выплаты", — рассказала она. Напомним, что в пятницу глава «РоссТура» Александр Недополз сообщил, что собирается прекратить туроператорскую деятельность компании и продолжить работать как сеть турагентств. По словам г-на Недополза, финансовых гарантий компании в размере 150 млн рублей хватит для компенсаций за отмененные туры всем клиентам. Как пояснила Юлия Алчеева, договоры с компанией распространяются только на туроператорскую деятельность. "Поскольку мы не знаем, о каком количестве туристов "РоссТура" идет речь, мы не можем сказать, хватит ли фингарантий на выплаты компенсаций. Надо ждать дальнейшего развития событий", — заключила эксперт. В свою очередь, Российский союз туриндустрии считает, что задолженность центра бронирования «РоссТур» перед туроператорами, которым он не перевел деньги за туры своих клиентов, может превышать 230 млн рублей. «По предварительным оценкам экспертов, число не оплаченных туроператорам путевок клиентов «РоссТура», которые должны отправиться на отдых в октябре, достигает 5 тыс. При средней стоимости одной путевки в $700, общая задолженность центра бронирования перед партнерами составляет порядка 230 млн рублей», — сообщила сегодня пресс-секретарь РСТ Ирина Тюрина. При этом, по мнению эксперта, не исключено, что речь идет о гораздо больших суммах. «Сегодня глава компании «РоссТур» Александр Недополз должен представить на совещании в Ростуризме данные о своей задолженности туроператорам и количестве пострадавших туристов», — заключила пресс-секретарь РСТ. Отметим также, что сегодня турагенты получили рассылку, в которой сообщается о том, что "ООО «РоссТур» осуществляет процедуру по возврату средств. Срок возврата – до 30 дней с момента принятия заявления в обработку". Также в письме говорится, что "ООО «РоссТур» ведет переговоры с рядом туроператоров и прикладывает усилия для оперативного урегулирования ситуации по оплате турпродуктов". /TOURBUS.RU

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