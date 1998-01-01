Новости Виктор Тополкараев: «Сезон оказался очень тяжелым для выездных направлений, спад может достичь 10%» Гендиректор компании «Интурист» поделился с журналистами итогами завершившегося летнего сезона и планами на следующий год

В конце минувшей недели в новом офисе компании «Интуриста» на Шаболовке прошёл пресс-завтрак, посвящённый итогам летнего туристического сезона и прогнозам на новый 2019 год, - сообщает наш корреспондент. «Прошедший год был для нашего туризма очень успешным - выросли объёмы и массовые выездные направления: и Турция, и Греция, и Италия, и Болгария, - заявил генеральный директор «Интуриста» Виктор Тополкараев. - Ранние продажи этого года фактически начались в ноябре-декабре прошлого года и очень активно продолжились в январе, феврале и марте, превышая прошлогодние объёмы в полтора, два, а кое-где и в три раза. Этот позитивный настрой определял и новые полётные программы, которые впоследствии пришлось скорректировать». Так продолжалось, по мнению г-на Тополкараева, где-то до мая месяца. А в мае продажи на рынке просели, а основным определяющим фактором стало ослабление рубля к доллару и евро на 15-20% и последующее повышение цены туров. На снижение спроса ощутимо повлияло и проведение ЧМ-2018 по футболу в России, который по разным причинам оставил значительную часть платежеспособной аудитории дома. «Впрочем, чемпионат мира по футболу дал мощный импульс увеличению въезда иностранных туристов, - особо отметил глава «Интуриста». - Главным образом — китайцев (+ 26%). Аргентина дала прирост 57% - это в основном болельщики. Чрезвычайно показательно падение турпотока из Италии, что понятно — итальянцы на чемпионат мира не попали. Снижение турпотока из «туманного Альбиона» связано с политическими причинами, а катастрофическое — 86% - падение Ирана, несмотря на то, что иранцы на чемпионате были, - с экономическими санкциями». К августу продажи стали возвращаться в нормальное русло, но очередной скачок евро и доллара опять увеличил цену туров. В итоге большой объем туров продавался на многих выездных европейских направлениях в режиме «горения», а общая маржинальность выездного турбизнеса упала. По информации «Интуриста», наибольшее повышение средней цены тура в сезоне 2018 года продемонстрировала Болгария (+12% к цене 2017 года, 91 тыс. руб. на двоих), Черногория (+14% к 2017 году, 108 тыс. руб. на двоих) и Греция (+7% к 2017 году, 106 тыс. руб. на двоих). Кроме того, туроператоры из Европы резко активизировали продажи Испании, Туниса, Турции и других массовых пляжных направлений. «В итоге те спецпредложения, которые раньше получал российский рынок на фоне низких продаж из Европы, были сведены к минимуму или вообще отсутствовали. В итоге год оказался очень тяжёлым для выездных направлений»,— подчеркнул г-н Тополкараев. Сама компания «Интурист» по итогам текущего года рассчитывает обслужить более миллиона туристов, рост продаж на выездных направлениях составил 24%, на внутренних — 15%. При этом, на фоне стагнации и падения турпотока из России на многих европейских массовых летних направлениях, турпоток на внутрироссийских пляжных направлениях в организованном сегменте в 2018 году в целом по рынку вырос на 7% по сравнению с 2017 годом (+15% у самого «Интуриста»), а наилучшую динамику прироста, по данным компании, в продажах показал Крым (в связи с открытием моста), наибольшие объёмы – курорты Краснодарского края. На предстоящий сезон глава «Интуриста» предварительно предсказывает падение выездного турпотока по всем европейским направлениям в районе 10%. Это может снивелировать рост, продемонстрированный в Тунисе и Турции. «Подчеркну еще раз, что это предварительные оценки», – сообщил г-н Тополкараев. Из массовых летних европейских направлений наибольшее снижение турпотока из России прогнозируется «Интуристом» по Греция (-10%) и Болгарии (-20%). Та же тенденция скажется на продажах по Хорватии, Испании и Черногории. Италия же покажет результат прошлого года. «Прирост же по внутреннему туризму на этом фоне может достичь 7%», – заключил г-н Тополкараев. /TOURBUS.RU

Теги: Назад к списку новостей

Поиск по новостям По дате: По месяцу и году: Выберите месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Выберите год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 По тексту:



Подписка