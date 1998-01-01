Новости Этой зимой Пулково сделает акцент на новых туристических маршрутах Cреди новых направлений полетов из Северной столицы в наступающем сезоне - Бергамо, Стамбул, Лондон, Аликанте, Хайнань, Франкфурт-на Майне, Варадеро и Гоа

Во время традиционного собрания по поводу вступающего в силу 28 октября осенне-зимнего расписания полетов представители петербургского аэропорта «Пулково» и ряда авиакомпаний обнародовали информацию о новинках сезона и расширении программ по уже действующим маршрутам, - сообщает наш корреспондент в Северной столице. Говоря о текущей работе и планах Пулково, генеральный директор управляющей аэропортом компании «Воздушные ворота Северной столицы» (ВВСС) Владимир Якушев сообщил, что в настоящее время прирост пассажиропотока, по сравнению с прошлым годом, достигает 11%, и поэтому к концу 2018-го воздушная гавань Петербурга вполне вероятно может обслужить 18 млн человек. «Этих показателей во многом удалось достигнуть потому, что с начала года у нас открыто уже 17 новых направлений полетов (из них 12- международные), - подчеркнул он. – К тому же в аэропорту действует и мотивационная программа, которая позволяет перевозчикам постоянно расширять маршрутную сеть и увеличивать пассажирооборот». Он заявил: в зимнем расписании Пулково будет, как минимум, 8 маршрутных новинок. В авиакомпаниях подтвердили – ноиники появятся. В частности, представитель «Победы» Дмитрий Соколенко сообщил, что «в настоящее время наша стратегия – увеличение числа маршрутов из региональных аэропортов». По его словам, Петербург в эту стратегию вписывается по полной программе: если в 2016-м из города на Неве перевозчик выполнил всего 476 рейсов, то в 2018-м намерен осуществить их около 6,7 тыс. «А к тем маршрутам, что уже выполняются, скоро добавятся регулярные рейсы в Бергамо, Стамбул (новый аэропорт Сабиха Гекчен) и Лондон (Станстед)», - сообщил он. Новинку принципиального характера анонсировала и менеджер по продажам S7 Airlines Анастасия Чернецкая. Если в прошлом зимнем сезоне перевозчик порадовал петербургских организаторов туров своими регулярными рейсами в Зальцбург, Инсбрук и Верону (в этом году они тоже будут), теперь он запускает зимние рейсы на средиземноморский курорт Аликанте (Испания). «В Петербурге это единственный рейс на направлении, - подчеркнула Анастасия Чернецкая. – Поэтому мы уверены, что не только летом, но и зимой оно будет пользоваться спросом». Еще одним пионером Пулково стала авиакомпания I Fly, которая намерена «оседлать» новые дальнемагистральные рейсы в Китай: в ближайшее время в Петербурге должны появиться маршруты в Гуйян, а также в Хайкоу на острове Хайнань. Кроме этого, неожиданно для многих решение о продлении полетов на зиму по маршруту Петербург-Дрезден приняла компания Germania, а «Уральские авиалинии», в свою очередь, выходят на направление Франкфурт-на-Майне. Этот же перевозчик открывает и новое направление в Узбекистан – теперь напрямую из Питера можно долететь до Навои. Что касается чисто отпускных направлений, чартеры Azur Air зимой полетят из Петербурга в Варадеро, на Гоа, а также в Дубай, Нячанг и на Пхукет, а самолеты Nord Wind отправятся по маршрутам в Нячанг, Бангкок и на Пхукет. С учетом увеличения пассажиропотока, в «Пулково» уже задумываются и о расширении аэропорта. «Несмотря на то, что темпы роста пассажиропотока несколько замедляются, ведем работу на перспективу, - пояснил Владимир Якушев. - Сейчас «ВВСС» готовят проект расширения площадей аэропорта, и в следующем году он будет представлен на утверждение городскому правительству». По его словам, если этот проект будет реализован, воздушный транспортный хаб Петербурга сможет обслужить до 23 млн человек. При этом за восемь месяцев 2018 года аэропорт «Пулково» обслужил 12,2 млн человек (+11,1% по сравнению с 2017-м), а его пассажиропоток на внутренних и международных воздушных линиях увеличился на 8,2% (до 7,3 млн человек) и 15,7% (до 4,9 млн) соответственно. /TOURBUS.RU

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