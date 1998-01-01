Всероссийский День МICE – регистрация заканчивается

Мероприятия в рамках Всероссийского Дня MICE и церемонии вручения премии Russian Business Travel & MICE Award – 2018 пройдут в ЦМТ 10 октября

Заканчивается регистрация гостей Всероссийского Дня MICE и девятой торжественной церемонии вручения премии Russian Business Travel & MICE Award - 2018

Масштабные мероприятия в рамках Всероссийского Дня MICE и девятой торжественной церемонии вручения премии Russian Business Travel & MICE Award – 2018 пройдут 10 октября в Центре

Международной Торговли.

В программе мероприятий:

• Конференция для профессионалов отрасли из регионов России «Индустрия MICE в регионах России: вектор развития»

• Workshop «BE IN RUSSIA TOP-100/ будь в России!»

• MICE-Баттл регионов России

• IX Церемония Russian Business Travel & MICE Award

Официальными партнерами Дня MICE выступают лидеры отрасли: BE IN RUSSIA, «Интурист», Cosmos Group, «Академсервис», Панорама 360 (башняФедерация, МоскваСити), TUI Corporate, Very Good Transfer и другие.

Партнерами премии RBT&MA 2018 стали: MAXIMICE, Японская национальная туристическая организация, «Компания ЭГО Транслейтинг».

Посетить важнейшее отраслевое мероприятие приглашаются все участники рынка делового туризма, представители туристических компаний и ассоциаций, работающих в сфере business travel и MICE, профильных государственных и общественных организаций, а также представители СМИ, пишущие о MICE-индустрии.

Действует интегрированная регистрация на все четыре события для участников и гостей мероприятия.

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