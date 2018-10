Новости Всероссийский День МICE – регистрация заканчивается Мероприятия в рамках Всероссийского Дня MICE и церемонии вручения премии Russian Business Travel & MICE Award – 2018 пройдут в ЦМТ 10 октября

Заканчивается регистрация гостей Всероссийского Дня MICE и девятой торжественной церемонии вручения премии Russian Business Travel & MICE Award - 2018 Масштабные мероприятия в рамках Всероссийского Дня MICE и девятой торжественной церемонии вручения премии Russian Business Travel & MICE Award – 2018 пройдут 10 октября в Центре Международной Торговли. В программе мероприятий: • Конференция для профессионалов отрасли из регионов России «Индустрия MICE в регионах России: вектор развития» • Workshop «BE IN RUSSIA TOP-100/ будь в России!» • MICE-Баттл регионов России • IX Церемония Russian Business Travel & MICE Award Официальными партнерами Дня MICE выступают лидеры отрасли: BE IN RUSSIA, «Интурист», Cosmos Group, «Академсервис», Панорама 360 (башняФедерация, МоскваСити), TUI Corporate, Very Good Transfer и другие. Партнерами премии RBT&MA 2018 стали: MAXIMICE, Японская национальная туристическая организация, «Компания ЭГО Транслейтинг». Посетить важнейшее отраслевое мероприятие приглашаются все участники рынка делового туризма, представители туристических компаний и ассоциаций, работающих в сфере business travel и MICE, профильных государственных и общественных организаций, а также представители СМИ, пишущие о MICE-индустрии. Действует интегрированная регистрация на все четыре события для участников и гостей мероприятия. Зарегистрироваться

