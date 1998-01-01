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08 октября
Всероссийский День МICE – регистрация заканчивается
Мероприятия в рамках Всероссийского Дня MICE и церемонии вручения премии Russian Business Travel & MICE Award – 2018 пройдут в ЦМТ 10 октября
Заканчивается регистрация гостей Всероссийского Дня MICE и девятой торжественной церемонии вручения премии Russian Business Travel & MICE Award - 2018
Масштабные мероприятия в рамках Всероссийского Дня MICE и девятой торжественной церемонии вручения премии Russian Business Travel & MICE Award – 2018 пройдут 10 октября в Центре
Международной Торговли.
В программе мероприятий:
• Конференция для профессионалов отрасли из регионов России «Индустрия MICE в регионах России: вектор развития»
• Workshop «BE IN RUSSIA TOP-100/ будь в России!»
• MICE-Баттл регионов России
• IX Церемония Russian Business Travel & MICE Award
Официальными партнерами Дня MICE выступают лидеры отрасли: BE IN RUSSIA, «Интурист», Cosmos Group, «Академсервис», Панорама 360 (башняФедерация, МоскваСити), TUI Corporate, Very Good Transfer и другие.
Партнерами премии RBT&MA 2018 стали: MAXIMICE, Японская национальная туристическая организация, «Компания ЭГО Транслейтинг».
Посетить важнейшее отраслевое мероприятие приглашаются все участники рынка делового туризма, представители туристических компаний и ассоциаций, работающих в сфере business travel и MICE, профильных государственных и общественных организаций, а также представители СМИ, пишущие о MICE-индустрии.
Действует интегрированная регистрация на все четыре события для участников и гостей мероприятия.
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